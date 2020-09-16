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【美股分析】橋水基金達利歐：美國正面臨巨大風險　籲投資者多元化投資

環球政經 18:43 2020/09/16

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美國臨近大選，再加上財政赤字不斷上升，全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧（Ray Dalio）認為，美股正面臨巨大的風險。他呼籲投資者遵循多元化投資，按照資產類別、國家以及貨幣來部署資產，以分散投資組合風險。

達利奧還建議投資者，將黃金和通脹指數債券作為良好的分散工具，並建議將所有資產都押註於美國的投資者，可以考慮增加全球資產持倉。 他認為多元化投資既在不降低預期收益的基礎上，幫助投資者。

不過達利奧旗下的對沖基金Pure Alpha II表現卻差強人意，8月美股普遍大漲時，該基金卻大跌18.6%。該公司目前管理約為1480美元的資產，較年初時減少了120美元。

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美元或失儲備貨幣地位

達利奧還再次強調，由於美國政府採取前所未有的措施支持受疫情衝擊經濟，赤字水平不斷上升，美元作為全球儲備貨幣的長期地位或受影響。

他解釋道，在寬鬆的貨幣及財政政策下，股市和黃金受惠走高，但卻導致美元貶值，並且美國政府在測試刺激措施的極限方面，已經走得太遠，令債務和債務貨幣化過量。

衡量美元強弱的美元指數暫報92.9，該指數自3月高位已經跌逾一成。

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編輯：李勝男

疫情 財政政策 經濟 美股 債券 巴菲特 納斯達克綜合指數 通脹 IPO 美元

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