【美股分析】橋水基金達利歐：美國正面臨巨大風險　籲投資者多元化投資

美國臨近大選，再加上財政赤字不斷上升，全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧（Ray Dalio）認為，美股正面臨巨大的風險。他呼籲投資者遵循多元化投資，按照資產類別、國家以及貨幣來部署資產，以分散投資組合風險。

達利奧還 建議投資者，將黃金和通脹指數債券作為良好的分散工具，並建議將所有資產都押註於美國的投資者，可以考慮增加全球資產持倉。 他認為多元化投資既在不降低預期收益的基礎上，幫助投資者。

不過 達利奧旗下的 對沖基金Pure Alpha II表現卻差強人意，8月美股普遍大漲時，該基金卻大跌18.6%。該公司目前管理約為1480美元的資產，較年初時減少了120美元。

【新股IPO】包括巴菲特新寵 美股十多隻IPO本周上市【下一頁 】

【投資美股】德美利證券：亞洲區客戶連續4個月增持美股【下一頁 】

【美股分析】科技股可趁低吸納？ 知名投資專家：等納指跌夠兩成！【下一頁 】

美元或失 儲備貨幣地位

達利奧還再次強調，由於美國政府採取前所未有的措施支持受疫情衝擊經濟，赤字水平不斷上升，美元作為全球儲備貨幣的長期地位或受影響。

他解釋道，在寬鬆的貨幣及財政政策下，股市和黃金受惠走高，但卻導致美元貶值，並且美國政府在測試刺激措施的極限方面，已經走得太遠，令債務和債務貨幣化過量。

衡量美元強弱的美元指數暫報92.9，該指數自3月高位已經跌逾一成。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男