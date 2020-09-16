【滙豐股價】聯儲局議息前夕美兩大銀行降淨利息收入預測　滙豐處境亦堪憂？

▲ 聯儲局將於本港時間周四凌晨公布美國經濟及未來息口走勢最新預測，滙豐今日跌穿32元。

聯儲局將於本港時間周四凌晨公布美國經濟及未來息口走勢最新預測，市場預料今次議息將維持利率在零至四分一厘，以及量化寬鬆規模不變。低息雖有助刺激經濟增長，但同時限制銀行盈利能力。美國最大兩間銀行在議息結果出爐前夕，率先下調對淨利息收入的預期。另一邊廂，本港上市的滙豐今日跌穿32元，低見31.65元，創海嘯後新低。低息環境續成銀行的緊箍咒。

美銀行淨利息收入下跌

摩通及美銀雙雙下調對淨利息收入的預測。摩通財務總監Jennifer Piepszak周二在一個投資者視象會議上表示，2020年淨利息收入可能為550億美元，低於此前預期的560億美元；美銀行政總裁莫伊尼漢 （Brian Moynihan）也在同一活動中表示，第三季度淨利息收入可能下降大約6至7億美元。值得留意，Piepszak指出，目前的趨勢表明，2021年每季的淨利息收入約130億美元。這意味明年摩通淨利息收入僅約520億美元，較今年更低。

貸款增速減緩

Piepszak續指，盡管情況看起來確實比預想得好一點，但仍面臨著巨大的不確定性。她指出，疫情期間，消費者更加節省並且償還信用卡貸款和抵押貸款，導致貸款增速減緩。 另外，在疫情開始爆發時，許多企業也迅速償還在循環信貸額度上的貸款，摩通預料未來貸款增長將面對挑戰。

滙豐處境如何？

至於滙豐的處境又如何？低息環境，全球皆然，滙豐相信仍不例外。至於貸款增長方面，本港銀行業貸款總額首季增長2.8% ，其中與內地相關貸款增加4.4%。星展日前預計今年全年本港銀行貸款將保持中低單位數增長。與2019年全年信貸增長6.7%相比，今年表現可能不算特別差。不過，美國大選逼近，中美關係再趨緊張，滙豐會否再次成為磨心又是另一個故事。

相關文章：

【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底 沽出還是繼續持有？

【滙豐股價】滙豐逆市向下股價破底 1000個買盤32元排隊撈底

【科網狂潮】滙豐劉紹文：科技股長牛料持續 「雖調整但沒關係」

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口【按此：https：//bit.ly/33iTye4】

編輯：吳敏芳