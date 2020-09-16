【滙豐同業】聯儲局議息前夕　摩通、美銀齊降淨利息收入預測

▲ 聯儲局將於本港時間周四凌晨公布美國經濟及未來息口走勢最新預測。

聯儲局將於本港時間周四凌晨公布美國經濟及未來息口走勢最新預測， 美國最大兩間銀行率先下調對淨利息收入的預測。摩通預期今年淨利息收入可能為550億美元，較原先預測下調。另外，美銀預料，第三季淨利息收入可能下降6至7億美元。

摩通財務總監Jennifer Piepszak周二在一個投資者視象會議上表示，2020年淨利息收入可能為550億美元，低於此前預期的560億美元；美銀行政總裁莫伊尼漢 （Brian Moynihan）也在同一活動中表示，第三季度淨利息收入可能下降大約6至7億美元。

Piepszak指出，目前的趨勢表明，2021年每季的淨利息收入約130億美元。這意味明年摩通淨利息收入僅約520億美元，較今年更低。她指出，盡管情況看起來確實比預想得好一點，但仍面臨著巨大的不確定性。她指出，疫情期間，消費者更加節省並且償還信用卡貸款和抵押貸款，導致貸款增速減緩。 另外，在疫情開始爆發時，許多企業迅速償還在循環信貸額度上的貸款，認為未來貸款增長將面對挑戰。

聯儲局將基準利率維持在接近零水平，以幫助刺激經濟成長，但較低的借貸成本限制了銀行的貸款收入及盈利能力。另一邊廂，本港上市的的滙豐 （00005） 今早再見海嘯後新低，最新報31.85元，跌0.6%。

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編輯：吳敏芳