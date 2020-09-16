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【歐洲第二波疫情】英國檢測荒蔓延醫院 醫生也被迫休假隔離

環球政治 12:35 2020/09/16

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【歐洲疫情第二波】英國檢測荒蔓延醫院 醫生也被迫休假隔離

新型冠狀病毒疫情肆虐英國，當地的新冠病毒檢測需求加大，已超過實驗室檢測能力。英國醫院高層警告，有職員因為未能進行新冠病毒檢測，為安全計被迫休假。疫情危機不斷擴大，正是醫院急需用人之時，檢測荒令醫院服務面臨更大壓力。

【BNO移民】英國失業率升至4.1% 70萬人被炒【下一頁】

【歐洲第二波疫情】86%英國醫生認為 6個月內爆新一波疫情【下一頁】

代表多間英國公立醫院的醫療產業組織NHS Providers警告，愈來多醫院職員及其家人，因為未能進行新冠病毒檢測，被迫自我隔離，檢測荒正將珍貴的醫護人手帶離前綫，冬季需求高峰將至，恐影響服務。

NHS Providers行政總裁Chris Hopson表示，有關問題不僅在個別醫院出現，各地都有醫院反映，檢測不足導致愈來愈多職員無法上班，坦言病毒檢測系統的負擔能力顯然出現問題。

他形容，各公立醫院目前是「在黑暗中工作」（working in the dark），不知為檢測荒原因，不知會持續多久，不知醫護及家屬能否獲優先檢測，他稱業界有需要知道這些資料，以作應對，如自行設立檢測中心。

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曾被首相約翰遜（Boris Johnson）形容為「打贏全世界」（world-beating）的英國檢測系統，受到愈來愈多批評，部分民眾要長途跋涉做檢測，無疑降低檢測意慾，並增加感染風險。

內政大臣彭黛玲（Priti Patel）接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，會設法提高局部封城地區的檢測能力；衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）早前承認，部分地區的病毒檢測工作面臨挑戰，但強調大部分人都可在住所附近快速地獲得測試。

責任編輯：林建忠

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