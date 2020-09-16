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【股神投資】Snowflake擬120美元定價超預期　9月16日開始交易

即市財經 11:54 2020/09/16

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股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡，押注雲端數據平台Snowflake。

股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK.A）押注雲端數據平台Snowflake（美：SNOW）。報道指，獲巴菲特青睞的Snowflake，IPO發行價定於每股120美元，高於此前設定每股100美元至110美元的目標區間，發行2800萬股股票。

定價相當於Snowflake估值約為330億美元，較今年早前私募融資時124億美元估值高出1倍。Snowflake將於美國時間9月16日於紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「SNOW」。

據Snowflake招股書披露，巴郡及Salesforce（美：CRM）同意以IPO價格，各收購其2.5億美元（19.4億港元）的股份。

一向從不出現於新股IPO中的股神巴菲亦出手入股Snowflake，詳情看【下一頁】

截至今年1月的上一財年，Snowflake收入按年增長174%，期內淨虧損亦有所擴大，公司至今仍未實現盈利。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 巴菲特 IPO

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