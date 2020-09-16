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【蘋果2020新品發布】iOS 14 即將推出　一文看清5大亮點

環球政經 12:19 2020/09/16

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蘋果（AAPL）於美國時間周二（9月15日），召開秋季新品發布會，庫克（Tim Cook）表示，該次發布會公布了iPad、iPad Air、Apple Watch Series 6及Apple Watch SE四款新產品。此外，他又宣布iOS 14 將於美國周三（9月16日）推出，而香港則於明日（9月17日）推出，蘋果用戶將陸續收到更新通知，庫克又指，屆時推出的新品包括以上四款新產品都會搭配新系統。

【新品發布】蘋果2020新品發布 新款Apple Watch及iPad登場：【下一頁

Facebook警告 iOS14或令Audience Network廣告收益減半：【下一頁

事實上蘋果早前在年度全球開發者大會上，公開預覽新系統 iOS 14，現在就讓各位用戶重溫有甚麼特點：

1.提升私隱透明度

事實上，這也是iOS 14最引人最目的一大亮點，更被外界譽為「廣告界殺手」，連Facebook也曾經警告，蘋果即將推出的iOS14或令其Audience Network廣告業務收益削半。

是次更新，系統會提供公開透明的 app 私隱措施概覽。開發者有機會在 App Store 中詳細說明其 app 的私隱措施，以供用戶查看，包括 app 可能收集的資料類型、會否向第三方提供資料，以及用戶可選擇退出哪些選項。

據外媒所報道，若流動軟件商想以「IDFA」追踪，iOS 14系統就會在有關應用程式在首次啟動時，先詢問用戶的意願，他們也有權拒絕。

2.App Library 把app分類

iPhone用戶都會知道，手機內的app都會直接在主畫面中顯示，如果下載丸多app，就需要手動整理，而App Library或許可以節省這個流程。主畫面的最後一頁的App Library，這可自動整理用戶的 app，並根據App Store進行分類。此外，用戶又可選擇顯示多少頁主畫面，去除自覺多餘的主畫面。除了把app分門別類外，App Library亦內置一個搜尋器、「Suggestion」及「Recently Added」兩個文件夾。

3.「地圖」新增單車、電動車路線

地圖功能將會新增單車路線，當中會考慮高度、街道的繁忙情況，以及沿途會否出現樓梯。而電動車路線則會據座駕的目前電量和充電器類型，在已規劃的路線上顯示充電站位置。此外，地圖又會新增「指南」功能，提供城市景點列表。

4.App Clip

App Clip 是提供相關 app 部分體驗，用戶不須下載app又可探索 app 內容。用戶只需掃描 Apple 設計的全新 App Clip 碼、透過 NFC 標籤和二維碼、或者以「訊息」 app 或 Safari 分享，可探索和存取 App Clip，同時可享 app 提供的安全和私隱保障。

5.「翻譯」app 

該功能可翻譯 11 不同語言的語音和文字，當中包括英語、中語、法語、德語、西班牙語、意大利語、日語、韓語、阿拉伯語、葡萄牙語及俄語，值得留意的是是這未包括粵語在內。「翻譯」app與「Google 翻譯」的介面相似，用戶使用時，按下麥克風按鈕說話，系統便用對譯成另一種語言。「在裝置上翻譯」模式也可讓用戶可離線使用，以進行私密的語音和文字翻譯。

6.電子車匙

這對有車的用戶來說，可能是個喜訊，不用再怕會弄掉車匙，也可以以電話解鎖。用戶可利用 iPhone 或 Apple Watch 解鎖和啟動座駕。用戶可利用訊息 app 分享電子車匙，或在遺失裝置時透過 iCloud 停用車匙。而電子車匙將於今年起配合 NFC 提供。Apple 亦宣佈推出採用超寬頻技術的下一代電子車匙，透過 U1 晶片帶來空間感應功能，讓用戶無需從口袋或手袋取出 iPhone，即可為未來的車輛型號解鎖，這項功能則將會明年推出。

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責任編輯：黎淑雯

 

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