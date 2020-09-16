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【Apple Event】Spotify怒轟蘋果　新服務Apple One或壟斷市場

科技 11:42 2020/09/16

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Spotify又再度向蘋果開火，怒轟蘋果推出新服務壟斷市場。

Spotify過去不斷批評蘋果（Apple）在訂閱費抽成高達30%，並且對應用程式更新諸多限制。趁著蘋果舉行發布會並推出新訂閱服務「Apple One」，Spotify又再度向蘋果開火，怒轟蘋果推出新服務壟斷市場。

>>>【Apple Event】蘋果推訂閱套餐Apple One　一個價錢多項服務

>>>【Apple Event】Apple Watch Series 6登場　健身服務Fitness+加持

Spotify在蘋果發布會後發表聲明，指蘋果「再次」以其地位壟斷市場，新服務讓用家更傾向自家服務，為其他應用程式開發者帶來不公平的優勢，威脅到他們的創作自由。Spotify呼籲相關部門，應儘快開始審查蘋果的壟斷行為，避免iOS開發者生態面臨不可挽回的重大傷害。

蘋果其後就Spotify指控回應路透社，強調這項捆綁服務的目標客群是現有用戶，也不會干擾客戶尋找相關的替代程式。

綜合多個外媒報道指，客戶能以最低14.95美元（約115港元）的月費，就享有50GB iCloud 雲端空間、Apple Music、Apple Arcade 和 Apple TV+多項服務，對現有的蘋果客戶是具有吸引力。維德布什證券（Wedbush）分析師Dan Ives預計，Apple One可以每年將蘋果收入提高5％至7％。

想了解更多蘋果發布會内容，請按【下一頁

責任編輯：曾曉汶

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