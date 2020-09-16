【新盤搶客】屯門時代廣場跌穿「四球」　嘉湖複式呎價萬元有找

新地（00016）天水圍「Wetland Seasons Park」3期開售在即，凍結新界西北區購買力，區內交投亦因此大減，業主只能劈價吸客，舉例說，屯門時代廣場成交價跌穿「四球」，而嘉湖山莊複式呎價更不足萬元。

買家賺3厘租金回報

中原唐欣怡說，屯門時代廣場E座低層5室，實用面積272平方呎，連租約以410萬元放盤，其後獲投資者洽購，終減價12萬元，以398萬元易手，實用呎價14,632元。代理續說，單位現時月租1萬元，按成交價計，租金回報率約3厘。

【疫市筍盤】首置客無睇樓照入市 435萬買新屯門中心 創同類新低​​​​​​【下一頁】

嘉湖複式呎價不足萬元

自「Wetland Seasons Park 3」開價後，區內業主放盤時，往往只能減價，以嘉湖山莊為例，祥益林家倫說，景湖居5座頂層連天台複式戶，實用面積986平方呎，享米埔景，累減117萬元，終以983萬元易手，呎價僅約9,970元。值得留意的是，就連造價亦低於銀行網上估價。

代理續說，新買家為首置客。由於政府於去年放寛首置按保的樓價限制，1,000萬元以下的單位可承造八成按揭。以上述單位為例，首期要196.6萬元，若分30年還款，利率2.5厘計，月供31,072元，最低每月入息要求則要74,419元，而總利息支出則要3,321,124元。

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