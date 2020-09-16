▲ 蘋果推出iOS 14 美媒：5大功能一更新便愛上

蘋果（Apple）「Time Flies」發佈會完滿結束，雖然未有推出瘋傳的 iPhone 12，但推出了新的Apple Watch及iPad，iPhone的作業系統iOS 14亦會在日內上架。美媒形容，iOS14有5大功能，令用戶一升級便愛上。蘋果稱，iOS 14主打保障用戶私穩；連Facebook也警告，一旦升級至iOS 14，會影響其追蹤用戶手機的功能。

《今日美國》（USA Today）列出iOS 14的5大功能，並指該些改變會令人一用愛上。

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1. Android式主頁

iOS 14系統加強Widget工具應用，用戶可以自行選定不同的應用程式（Apps），決定主屏幕是否放置天氣、新聞等，不用打開該App也可使用，而且有不同大小選擇。例如，用戶裝上天氣Widget，不用打開App，也能透過「小窗口」查看天氣概況。

2. App Library

Apple重新設計主屏幕，新增「App Library」功能，可以自動分類並整理App。以往，Apple讓用戶建立文件夾，將Apps分類，但如果有大量Apps，手動分類恐怕十分浪費時間。現在，用戶可選擇手動或自動分類。

3. 縮小通話工具

在舊系統，用戶通話時背景只有黑色，就算返回主頁，要使用通話的其他功能須回到黑色背景該頁。新功能將縮小通話頁面，尤其適合使用揚聲器通話的人，通話工具將只佔屏幕的一小部分，通話時可繼續作業。

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4. 地圖新增2功能

蘋果的地圖App今年新增2個功能：單車路線、旅遊指南。不過，香港用戶可能要再等等，蘋果將率先推出紐約、三藩市和倫敦城市的最新旅遊指南。

5. 更智能的Siri

Siri 2011年首次亮相，蘋果聲稱它已變得更加聰明，資料庫比3年前增加20倍以上。記者測試發現，Siri的回應確實更接近與用戶聊天，但仍傾向說「我在網上找到......」的方式回答查詢。

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iOS 14的新功能還可以啟動汽車。報道形容，這是所有功能中，最引人入勝的新功能。惟不要對此有太大期望，該功能僅適用於BMW汽車，而且是2020年7月後生產的車型。

責任編輯：鄧燕君