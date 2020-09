▲ 【美國大選】特朗普否認淡化疫情 「我其實是誇大」

美國大選11月3日舉行,大選進入直路,特朗普卻被知名記者伍德沃德(Bob Woodward)踢爆曾親口承認淡化新型冠狀病毒疫情。特朗普談及事件時再有不同說法,稱自己沒有淡化,反而是「誇大」(up-played)疫情嚴重性。

【美國大選】室內千人集會遭轟播毒 特朗普強調不擔心自己中招【下一頁】

【美國大選】特朗普敗選點算?前顧問獻計:戒嚴拘捕民主黨人【下一頁】

特朗普接受美國廣播公司(ABC)訪問時表示,自己其實在多方面「誇大」(up-played)疫情(I actually, in many ways, I up-played it),尤其在行動方面,他認為自己的行動非常有力。

特朗普舉例,他早在1月便暫停來自中國的航班,並在3月叫停大部分歐洲航班。特朗普稱,這些都是確切的行動,不是只說空話,並指自己做得非常好,這些行動十分重要,挽回很多生命。

特朗普年初接受伍德沃德訪問的錄音上周流出,當中清楚提到,「我總是希望淡化疫情,我仍在淡化疫情,因為我不想製造恐慌」(I wanted to, I wanted to always play it down. I still like playing it down, because I don’t want to create a panic),又稱病毒較流感致命。

【美國大選】「不想製造恐慌」特朗普承認淡化疫情【下一頁】

【美國大選】佩洛西一年未與特朗普說話「可節省時間」【下一頁】

特朗普未有否認錄音真實性,承認曾經淡化疫情,強調這樣做是要減輕恐懼,他稱:「事實是我是這個國家的啦啦隊,我愛我們的國家,我不希望人們恐懼,我不想製造恐慌。(The fact is I'm a cheerleader for this country. I love our country, I don't want people to be frightened. I don't want to create panic)。」最新說法與日前的言論有明顯矛盾,令人困惑。

特朗普在疫情問題上出位言論不斷,稱隨時間過去,新冠病毒疫情總會消失,因美國會發展出「羊群心理」(herd mentality),有疫苗的話則消失速度會加快。羊群心理似乎與疫情消失關係不大,特朗普似乎混淆羊群心理(herd mentality)與(herd immunity)。

責任編輯:林建忠