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【減租紓困】數碼港及科技園10月起提供半年75%租金寬減

即市財經 11:10 2020/09/16

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數碼港宣布，為配合特區政府推出第三輪「防疫抗疫基金」，10月1日起向數碼港的商業租戶及初創公司提供額外6個月的租金寬減。

數碼及香港科技園港宣布，為配合特區政府推出第三輪「防疫抗疫基金」，今年10月1日起，向租戶、切創公司或培育公司提供6個月75%的租金寬減，面積以5,000平方呎為上限。

數碼港將在今年10月1日至2021年3月31日期間，為數碼港園區的辦公室租戶、Smart-Space共用工作間用戶、零售與食肆營運商及荃灣Smart-Space共用工作間用戶，提供75%租金寬減。每個租戶可享租金寬減的租用面積以5,000平方呎為上限，預計約760家企業及初創公司將會受惠，合資格租戶需向數碼港遞交相關申請。

數碼港表示，因應經濟不明朗因素及疫情挑戰，已先後推出兩輪合共為期一年的租金寬減措施，於去年10月至今年3月減租5成，及於今年4月延長措施6個月並擴大寬減至100%。

香港科技園：培育公司可獲3.75萬元補助

另外，香港科技園宣布向科學園、創新中心和大埔、元朗及將軍澳工業邨的現有租戶及培育公司，於今年10月1日起6個月，向租戶提供最高75%的租金寬免，面積以5,000平方呎為上限，為公司自2019年10月起推出的第三輪紓困措施，重點支援中小型企業。

租戶可在今日（16日）起至10月15日申請租金寬免，受惠租戶包括夥伴企業、零售與食肆運營商，以及提供專業服務的公司。

此外，所有參與科技園公司網動科技創業培育計劃（Incu-App）、科技創業培育計劃（Incu-Tech）和生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio）的培育公司均可於今年10月1日至2021年3月31日期間，獲得一次性37,500港元的資金補助。合資格的培育公司在獲得此補貼後，仍可就租金餘額申請75%的租金寬免支援。

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編輯：袁諾曦

疫情 經濟 防疫抗疫基金

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