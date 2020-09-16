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【宏觀中國】CNY曾穿7.77　3個因素推升人民幣滙價

股樓投資 10:58 2020/09/16

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連日來，人民幣滙價升幅加快，在岸人民幣（CNY）在周三（16日）早上一度升穿6.77，高見6.7679，創逾16個月新高。市場觀望美國聯儲局今周的議息結果，會否令美元進一步轉弱。

分析指，多個因素導致人民幣滙率走強。第一，中國公布經濟數據勝預期，例如8月中國社會消費品零售總額增速終於年內首次錄得正數，同期的工業增加值按年升5.6%，也好過市場預期，顯示中國經濟反彈趨勢持續。

第二，由於歐元轉強，直接導致美元走弱，利好人民幣走勢。早前歐洲央行總裁拉加德表示，不以滙率為目標，而且歐洲經濟指標也優於預期，支持歐元在高位徘徊。有預測歐元兌美元或見1.2，甚至1.24。

第三，中美利差擴闊，繼續吸引外資增持人民幣資產，這樣會提升人民幣需求。以周二（15日）計，中美10年期國債收益率的利差維持在250基點的高位。由於內地貨幣政策轉為「適度、靈活」，市場利率有上升壓力，方正證券預計中國10年期國債息率在年底有望達到3.3%，如此將進一步拉闊中美利差。

另外，有分析指，美元處於弱勢，對金價、人民幣及部分新興市場貨幣帶來支持。人民幣滙價的呈緩慢升值，也會提升人民幣資產的吸引力，外資持續流入會進一步利好中國的股市和債市。

目前，市場正等待聯儲局在周四（17日）的議息結果，會否進一步補充新政策框架的細節，對此投資者普遍有樂觀預期。

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記者：林衛

議息 中國 美國聯儲局 人民幣 經濟

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