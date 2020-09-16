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【摩笛吹奏】大摩指內地奢侈品銷售增長快　睇好兩大板塊5隻股份

股樓投資 11:15 2020/09/16

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大摩今日發表研究報告指，中國奢侈品零售銷售增長由7月的8%，上升至8月的17%，復甦明顯有加快跡像。而大摩第一個睇好的板塊就是濠賭股，因過去中國奢侈品銷售與澳門貴賓廳業務有很強關連性。因應貴賓能業務於過去數月錄得超過90%跌幅，故相信未來數月會有明顯復甦。國內個人遊簽證於9月23日恢復，料10月起賭收亦會開始改善，預期第四季賭收可以回復至去年50%水平。大摩認為澳門博彩業目前估值吸引，不過就未有推薦股份。

【限聚令放寬】逾兩月首次無本地確診個案 九倉置業30元可低吸 詳情請看【下一頁

【宏觀中國】「十一」出行需求爆發　國內民航客運量有望創新高 詳情請看【下一頁

另外，該行亦看好本地地產股在內地零售合比較大股份，料亦可一同受惠。該行指，恒隆地產(00101) 有超過50%的租金收入來自中國，主要是商場，而且大部分走高檔路線，近期需求增加有助續租租金潛在上調；新地(00016)亦指集團7月份上海IFC零售銷售增長50%，8月表現更佳，故兩股值得看好。

另外，在該行覆蓋的股份當中，以太古地產(01972)、嘉里建設(00683) 及九龍倉(00004)亦值得看好，因其在內地零售佔比亦大。

 

 

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