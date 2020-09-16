天文台：明早熱帶氣旋紅霞將進入本港　周五起有狂風雷暴（內附天氣預測）

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天文台表示，位於南海中南部的熱帶氣旋紅霞會在未來一兩日移向越南中部一帶，並逐漸增強。
同時，一股東北季候風亦會逐漸影響華南。在紅霞及東北季候風的共同效應下，周四（9月17日）稍後及周五（18日）本港風勢頗大，驟雨增多及有狂風雷暴。在紅霞及東北季候風的共同效應下，華南沿岸風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴。預料驟雨會持續至下周初。
天文台指，按照現時預測路徑，紅霞會在明日（9月17日）早上進入本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。
截至下周一天氣如下：
|日期
|最低氣溫
|最高氣溫
|相對濕度
|風
|天氣預測
|9月16日（周三）
|27°C
|32°C
|70-95%
|東至東南風3至4級。
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。
|9月17日（周四）
|27°C
|32°C
|70-95%
|東風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級。
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
|9月18日（周五）
|26°C
|29°C
|80-95%
|東風5級，離岸及高地間中6級。
|多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。稍後雨勢有時頗大。
|9月19日（周六）
|26°C
|29°C
|80-95%
|東至東南風4至5級。
|多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。雨勢有時頗大。
|9月20日（周日）
|26°C
|29°C
|80-95%
|東至東南風4級。
|多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。雨勢有時頗大。
|9月21日（周一）
|26°C
|29°C
|80-95%
|東風4級，離岸5級。
|大致多雲，間中有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴。