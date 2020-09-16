天文台：明早熱帶氣旋紅霞將進入本港　周五起有狂風雷暴（內附天氣預測）

天文台表示，位於南海中南部的熱帶氣旋紅霞會在未來一兩日移向越南中部一帶，並逐漸增強。

同時，一股東北季候風亦會逐漸影響華南。在紅霞及東北季候風的共同效應下，周四（9月17日）稍後及周五（18日）本港風勢頗大，驟雨增多及有狂風雷暴。在紅霞及東北季候風的共同效應下，華南沿岸風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴。預料驟雨會持續至下周初。

天文台指，按照現時預測路徑，紅霞會在明日（9月17日）早上進入本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

截至下周一天氣如下：

日期 最低氣溫 最高氣溫 相對濕度 風 天氣預測 9月16日（周三） 27°C 32°C 70-95% 東至東南風3至4級。 部分時間有陽光，有幾陣驟雨。 9月17日（周四） 27°C 32°C 70-95% 東風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級。 短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。 9月18日（周五） 26°C 29°C 80-95% 東風5級，離岸及高地間中6級。 多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。稍後雨勢有時頗大。 9月19日（周六） 26°C 29°C 80-95% 東至東南風4至5級。 多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。雨勢有時頗大。 9月20日（周日） 26°C 29°C 80-95% 東至東南風4級。 多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。雨勢有時頗大。 9月21日（周一） 26°C 29°C 80-95% 東風4級，離岸5級。 大致多雲，間中有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴。

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