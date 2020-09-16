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【石Sir午市閒談】九倉、九置、瑞房、北控、比亞迪及濰柴最新部署（立即觀看）

即市財經 12:35 2020/09/16

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恒生指數半日跌60點，報24672點。期指應如何部署？今日焦點股有九倉 （00004） 、瑞房 （00272） 、北控 （00392） 、比亞迪 （01211） 、九倉置業 （01997） 及濰柴 （02338） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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