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【Apple Event】iOS 14正式版即將上線　介面翻新加強個人化

科技 10:41 2020/09/16

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蘋果宣布，新版iOS 14將於9月17日推出。(官網截圖)

蘋果（Apple）香港時間今（16日）晨舉行的發布會上，亦正式公布作業系統iOS 14、連同iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7與tvOS 14將會開放。蘋果香港官網亦顯示，iOS 14將於明天（9月17日）正式推出，蘋果產品用戶將可陸續收到更新，而發布會新推出的Apple Watch series 6、Apple Watch SE、第八代iPad，以及新款iPad Air，在出貨時亦會直接搭載新系統。

其他蘋果產品發布會內容:

【Apple Event】Apple Watch Series 6登場　健身服務Fitness+加持

【Apple Event】Apple推平價版Apple Watch SE　售2,199元起

【Apple Event】全新iPad Air 4登場　採用A14晶片兼轉用USB-C

【Apple Event】第八代iPad採A12晶片　售2,599元起

【Apple Event】蘋果推訂閱套餐Apple One　一個價錢多項服務

【Apple Event】運動健身恩物！Apple Fitness Plus服務每月收費約78元

iOS 14系統加入不少新設計，並加強個人化功能強化用戶體驗。主畫面的小工具經過重新設計，可展示更多資訊，用戶亦可添加小工具至主畫面，並選擇不同大小，安排喜愛版面；同時亦設有智慧型疊放功能，根據用戶習慣在合適時間顯示所需資訊。

小工具可顯示更多資訊

此外，全新 App 資料庫，以簡潔清晰的方式自動整理所有 app，讓你更易找到所有內容。分門別類之下，點按一下就可取用到最常用的 app。另外，畫中畫功能，讓用戶在使用其他App時，可同時觀看影片或Facetime。

App 資料庫亦經重新設計

另外值得一提的是，iPadOS 14系統方面亦有可觀更新，屏幕的App設計及使用者體驗有所改善，特別針對多工顯示與Apple Pencil功能強化。新增Scribble功能，用戶使用Apple Pencil寫文後，可自動轉換成一般輸入的文字。

責任編輯: 周俊霖

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