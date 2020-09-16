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【滙豐新低】滙豐失32元創海嘯後新低　持貨者應續持有還是沽出？

股樓投資 12:09 2020/09/16

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近期股價弱勢的散户滙豐(00005)，今早失守32元，創近11年的新低。截至10時半，該股報31.95元跌0.3%。

【限聚令放寬】逾兩月首次無本地確診個案 九倉置業30元可低吸 詳情請看[下一頁 ]

【阿里巴巴9988】阿里傳明日發布新業務 熱傳為智能工廠平台迅犀  詳情請看 [下一頁]

不少忠實捧場客都希望滙豐股價有翻身一日，不過該股在估值低殘的情況下，仍繼續尋底。對持貨者而言，此刻應繼續持有，抑或換馬至科技股等其他具潛質的股份?

促成獅王長期下跌的原因，不外乎目前全球超低息環境和疫情衝擊各地經濟，導致盈利能力受損。加上英倫銀行出手，令滙豐停止派息和回購。不過，截至去年滙豐一級核心資本充足率接近15%，只要當局許可，相信可恢復派息。此外，早前市場也傳出滙豐有意出售盈利能力欠佳的歐美業務。若然滙豐恢復派息回購的同時又成功以不俗價錢出售資產，相信可推動股價翻身，有信心上述事件會出現的持貨者可續持滙豐。

不過，現時科技股和內需股的盈利前景和股價表現，都勝於銀行股。注碼有限者若繼續持有滙豐，可能會錯失上述股份未來提供的潛在升幅，因此作出換馬，亦不失為上策。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 經濟

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