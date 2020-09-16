【租金減免】數碼港提供半年75%租金寬減　10月開始資助上限5,000平方呎料760家企業受惠

政府將推出第三輪「防疫抗疫基金」的同時，數碼港宣佈由今年10月1日起，向商業租戶及初創公司提供額外6個月的租金寬減，以紓緩創科業界及初創企業在疫情下面對的經營壓力，於疫情期間保持競爭力。



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租金寬減將在2020年10月1日至2021年3月31日期間，為數碼港園區的辦公室租戶、Smart-Space共用工作間用戶、零售與食肆營運商及荃灣Smart-Space共用工作間用戶，提供75%租金寬減。租戶可享租金寬減的租用面積以5,000平方呎為上限。預計約760家企業及初創公司將會受惠，合資格租戶需向數碼港遞交相關申請，詳情需參考稍後發出的通知書。

因為香港近年的經濟情況，數碼港先後推出兩輪租金寬減措施，首期於去年10月至今年3月減租五成，今年4月延長措施6個月並擴大寬減至100%。



數碼港主席林家禮指出，過去一年，本港創科行業及初創企業面對嚴峻挑戰，相信是次措施能協助創科中小企及初創企業減輕財政壓力，更專注地把握疫情帶來的機遇。



記者：梁巧恩