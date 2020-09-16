【Apple Event】運動健身恩物！Apple Fitness Plus服務每月收費約78元

▲ 蘋果（Apple）於發布會上宣佈推出Apple Fitness Plus服務，每月訂閲費用約為78港元，可與家人共同使用。（Apple網上發布會截圖）

近年愈來愈多人注重健康，並養成健身習慣。蘋果（Apple）於香港時間今（16日）凌晨1時舉行的秋季發布會，宣佈推出Apple Fitness Plus服務，並配合Apple Watch使用，月費為9.99美元（約78港元），用戶可與家人共享使用。

Apple正式宣佈推出全新Fitness Plus服務，該服務提供訓練課程及個人教練，用戶可以自定訓練時間並搭配音樂播放，並可在iPhone、iPad及AppleTV選擇進行體能訓練，或在Apple Watch上查看個人心跳、卡路里消耗量等各項指標。

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另外，Fitness Plus服務可提供瑜伽、單車、舞蹈、跑步機步行及跑步、力量訓練、核心訓練、高強度間竭訓練等10種運動方式，當用戶結束運動後，Fitness Plus亦將提供詳細的數據分析報告。

收費方面，Fitness Plus服務每月為9.99美元（約78港元），全年費用為79.99美元（約620港元），預計會在年底正式推出。

▲ Fitness Plus服務提供10種不同運動方式，另外亦為用戶提供運動數據分析報告。（Apple網上發布會截圖）

責任編輯：李寶如