【Apple Event】蘋果推訂閱套餐Apple One　一個價錢多項服務

▲ 蘋果推出全新的訂閱套餐服務「Apple One」，當中包括Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade、iCloud以及全新登場的Fitness +。

蘋果（Apple）於香港時間今（16日）凌晨舉行發布會，除了帶來Apple Watch Series 6 及iPad Air 4等多款新產品外，更宣布推出全新的訂閱套餐服務「Apple One」。

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Apple One讓用戶能夠透過一個價錢享受Apple多種訂閱服務，當中包括Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade、iCloud以及全新登場的Fitness +。 用戶可以在不同的設備上，如iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV和Mac等，使用計劃中包括的服務。

而是次Apple One分為3個計劃：

個人計劃 家庭計劃 高級計劃（Premier） 服務內容 Apple Music

Apple TV +

Apple Arcade

50GB iCloud 存儲 Apple Music

Apple TV +

Apple Arcade

200GB iCloud 存儲 Apple Music

Apple TV +

Apple Arcade

Apple News+

Apple Fitness+

2TB iCloud 存儲 價錢（每月） 14.95美元（約115港元） 19.95美元（約154港元） 29.95美元（約232港元） 備註 無法與家人共享 支援六人使用 支援六人使用

Apple One提供30天免費試用期，用戶也可隨時更改或取消Apple One計劃。不過值得注意的是， 由於Apple Arcade、News+及 Fitness+目前仍未支援香港區服務，因此Apple One暫時也未會在香港推出。

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責任編輯：曾曉汶