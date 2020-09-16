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【Apple Event】蘋果推訂閱套餐Apple One　一個價錢多項服務

科技 10:15 2020/09/16

分享：

蘋果推出全新的訂閱套餐服務「Apple One」，當中包括Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade、iCloud以及全新登場的Fitness +。

蘋果（Apple）於香港時間今（16日）凌晨舉行發布會，除了帶來Apple Watch Series 6 及iPad Air 4等多款新產品外，更宣布推出全新的訂閱套餐服務「Apple One」。

>>>【Apple Event】Apple Watch Series 6登場　健身服務Fitness+加持

>>>【Apple Event】全新iPad Air 4登場　採用A14晶片兼轉用USB-C

Apple One讓用戶能夠透過一個價錢享受Apple多種訂閱服務，當中包括Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade、iCloud以及全新登場的Fitness +。 用戶可以在不同的設備上，如iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV和Mac等，使用計劃中包括的服務。

而是次Apple One分為3個計劃：

  個人計劃 家庭計劃 高級計劃（Premier）
服務內容
  • Apple Music
  • Apple TV +
  • Apple Arcade 
  • 50GB iCloud 存儲
  • Apple Music
  • Apple TV +
  • Apple Arcade 
  • 200GB iCloud 存儲
  • Apple Music
  • Apple TV +
  • Apple Arcade 
  • Apple News+
  • Apple Fitness+
  • 2TB iCloud 存儲
價錢（每月） 14.95美元（約115港元） 19.95美元（約154港元） 29.95美元（約232港元）
備註 無法與家人共享 支援六人使用 支援六人使用

Apple One提供30天免費試用期，用戶也可隨時更改或取消Apple One計劃。不過值得注意的是， 由於Apple Arcade、News+及 Fitness+目前仍未支援香港區服務，因此Apple One暫時也未會在香港推出。

想了解更多蘋果發布會内容，請按【下一頁

責任編輯：曾曉汶

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