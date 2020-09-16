【Apple Event】蘋果推訂閱套餐Apple One　一個價錢多項服務

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【Apple Event】第八代iPad採A12晶片 售2,599元起
蘋果（Apple）於香港時間今（16日）凌晨舉行發布會，除了帶來Apple Watch Series 6 及iPad Air 4等多款新產品外，更宣布推出全新的訂閱套餐服務「Apple One」。
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Apple One讓用戶能夠透過一個價錢享受Apple多種訂閱服務，當中包括Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade、iCloud以及全新登場的Fitness +。 用戶可以在不同的設備上，如iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV和Mac等，使用計劃中包括的服務。
而是次Apple One分為3個計劃：
|個人計劃
|家庭計劃
|高級計劃（Premier）
|服務內容
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|價錢（每月）
|14.95美元（約115港元）
|19.95美元（約154港元）
|29.95美元（約232港元）
|備註
|無法與家人共享
|支援六人使用
|支援六人使用
Apple One提供30天免費試用期，用戶也可隨時更改或取消Apple One計劃。不過值得注意的是， 由於Apple Arcade、News+及 Fitness+目前仍未支援香港區服務，因此Apple One暫時也未會在香港推出。
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責任編輯：曾曉汶