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【新經濟股】建銀推薦9隻科技股　PE估值合理 籲趁調整吸納

股樓投資 11:23 2020/09/16

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中資科技股近日出現調整，建銀國際發表報告指，互聯網龍頭股基本因素不斷加強，但硬件、晶片股則因地域政治因素而表現不一，但整體而言估值仍然合理，並推介9隻可趁調整吸納的科技股。

報告指，互聯網企業受惠於新冠疫情爆發，令大眾日常生活及工作由綫下轉到綫上。大部份國家地區仍限制戶外活動，大力加速了網上娛樂、電子商貿、在家工作及學習等普及化。這些強勁需求亦帶動龍頭互聯網公司今年第二季的業績，相信這股動力可延續至下半年。

建銀國際推薦9隻科技股

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至於科技行業，撇除華為及晶片供應鏈面對的負面因素﹐蘋果產品升級周期將會是2020及2021年的主要概念，該行建議投資者關注龍頭供應商及有在蘋果供應鏈中有較高參與度。同時看好小米（01810）在2021及2022年可爭取到華為的手機市場份額。

汽車之家傳最快明年初來港第二上市 擬集資10億美元 詳情請按：【見下頁

該行又指，美國聯儲局貨幣政策超寬鬆，會令無風險資產如美國國債的吸引力大減，令資金流向高風險資產，而中資科技股具有估值優勢。雖然科技股由3月低位反彈，但中國互聯網股2021年預測PE約29倍、硬件股預測PE約19倍，在強勁的基本因素下，估值仍然很合理。近期股價調整提供良好入市機會。

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記者：李兆明
小米 美國 華為 中國 在家工作 科技行業 估值合理 市盈率 新經濟 硬件

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