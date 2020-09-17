  • 28°C
香港時間 : 2020917日 (四) 10:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）

即市財經 09:48 2020/09/17

分享：

中通快遞將以同股不同權架構上市。

中通快遞 （新上市編號：02057） （美：ZTO）周四（17日）至22日在港公開招股。阿里巴巴 （09988） 有份投資的中通快遞，擬出售4500萬股，香港公開發售的最高定價為268港元，每手50股，入場費13535元，並於9月22日定價，9月29日掛牌。中通快遞擬在香港第二上市的集資額不超過15.6億美元（約121億港元）。

有關中通快遞招股詳情及公司營運數據，可看下圖

    點擊圖片放大
    +6
    +5

中通快遞在港發行股份當中，95%為國際配售，5%為公開發售，即225萬股，視乎申購反應，公開發售最高回撥增至20%或900萬股。

中通快遞為第五隻同股不同權股份

中通快遞將以同股不同權架構上市，將為小米 （01810） 、美團點評 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 後，第五家以同股不同權新例上市的股份。高盛為中通快遞獨家保薦人。

中通快遞為物流服務商，其收入來自快遞服務、貨運代理服務、物料銷售及其他。截至去年全年，快遞服務業務佔公司總收入約88.3%截至今年上半年，中通快遞淨利潤按年跌10.6%至18.24億元（人民幣，下同）；收入總額按年增3.2%至103.2億元。

公司集資所得將用於基礎設施及產能發展、賦能網絡合作夥伴及加強網絡穩定性、投資物流生態圈、一般公司用途。

（第二版更新招股時間和回撥機制資料）

相關文章：

【新股IPO】中通快遞「同股不同權」上市集資156億元　主要股東阿里巴巴投票權僅佔2.6%

【新股IPO】華住酒店集團據悉297元定價　較美股收市價折讓2.1%

【新股IPO】明源雲認購攻略　專家料抽120手才中一手

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

香港股票 中通快遞（02057） IPO 同股不同權 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 集資 美國

上一篇文章

【bossini】堡獅龍績後跌逾4%　上年度虧損擴大1.6倍至3.68億元、「沒基礎樂觀」

下一篇文章

【人民幣走勢】人幣中間價4連升報6.7675　中國債券有望納入富時指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【恒指夜期】聯儲局至少3年不加息美股衝高　恒指夜期收市跌38點（不斷更新）
【恒指夜期】聯儲局至少3年不加息美股衝高　恒指夜期收市跌38點（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）