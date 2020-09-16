【新股IPO】中通快遞集資不超過121億元　入場費13535元

▲ 中通快遞將以同股不同權架構上市。

中通快遞（ 新上市編號：02057）（美：ZTO）上周通過香港第二上市的上市聆訊，根據美國證券交易委員會文件，中通快遞在香港第二上市的集資額不超過15.6億美元（約121億港元），將出售4500萬股，香港公開發售的最高定價為268港元，每手50股，入場費13535元，並於9月22日定價，9月29日掛牌。中通快遞昨日美股收報31.37美元，跌1.1%，即最高定價較美股昨日收市價溢價約10%。

中通快遞將以同股不同權架構上市，將為小米 （01810） 、美團點評 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 後，第五家以同股不同權新例上市的股份。高盛為中通快遞獨家保薦人。

中通快遞為物流服務商，其收入來自快遞服務、貨運代理服務、物料銷售及其他。截至去年全年，快遞服務業務佔公司總收入約88.3%截至今年上半年，中通快遞淨利潤按年跌10.6%至18.24億元（人民幣，下同）；收入總額按年增3.2%至103.2億元。

公司集資所得將用於基礎設施及產能發展、賦能網絡合作夥伴及加強網絡穩定性、投資物流生態圈、一般公司用途。

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編輯：吳敏芳