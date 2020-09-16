【港股市況】恒生指數半日倒跌60點　滙豐再破底比亞迪曾變「紅底股」（不斷更新）

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【阿里巴巴股價】智能製造平台「迅犀」料今亮相、蔣凡任代表 阿里巴巴半日升逾1%（第二版）
市場觀望聯儲局議息結果，憧憬再推出刺激方案，惟蘋果（美：AAPL）回軟，道指微升2點，納指升1.2%。恒指開報24823點，升91點，科技股上揚，惟滙豐 （00005） 繼續尋底，大市早段一度倒跌。
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焦點新聞︰
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即市走勢︰
【12︰38】恒指黑期跌約91點，報24643點。
【12︰00】恒生指數半日跌60點，中午收報24672點。滙豐 （00005） 失守32元再破底；比亞迪 （01211） 升逾2%，一度升穿100元水平。中芯國際 （00981） 升逾半成。
【11︰30】上證半日跌0.2%；深證跌近0.9%；創業板指跌1.5%。
【11︰00】大市再轉跌約10點，報24722點。
【10︰55】信達生物 （01801） 升逾7%，破頂高見67.2元。信達生物將於9月19日至21日舉行的2020年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）中，公布6項「達伯舒」的研究結果。
【10︰53】金融股拖累市況，除滙豐 （00005） 破底，友邦 （01299） 亦跌1%，低見80.9元，拉低大市表現。
【10︰49】復星旅遊文化 （01992） 升半成，高見8.25元。復星旅遊文化公布，全新的Thomas Cook線上旅行社在英國上線啟動，並致力將Thomas Cook打造成生活方式平台。
【10︰41】手機孖寶個別發展，瑞聲 （02018） 升1.3%；舜宇 （02382） 轉跌0.2%。
【10︰33】阿里影業升逾4%；貓眼娛樂 （01896） 升半成；IMAX CHINA （01970） 升逾3%。中國電影發行放映協會發布最新的戲院疫情防控指南，將每場入座率由不超過50%上調至不超過75%，9月25日起實行。
【10︰32】大市最新轉升約30點，報24763點。
【10︰19】中煙香港 （06055） 升幅擴大至14%，高見17.18元。中煙香港公布，控股股東層面重組。
【10︰07】恒大汽車 （00708） 反彈逾6%，高見26.7元。恒大汽車昨日公布以先舊後新方式安排配股，引入騰訊 （00700） 、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等多名投資者，籌集約40億港元，股價昨日跌11.5%。
【恒馳汽車】恒大汽車配股籌40億後跌逾11% 馬化騰馬雲間接參與、恒大抽升8%（第二版）
【10︰04】中芯國際 （00981） 升逾6%，高見20.9元。據內媒早前向中芯國際求證獲悉，公司已依照規定向美方申請繼續供貨華為，並重申將嚴格遵守相關國家和地區的法律法規。
【10︰02】一連抽升2日的亞太絲路投資 （00767） 今早回吐逾2成，低見0103元。
【09︰57】中煙香港 （06055） 升近一成，高16.3元。
【09︰48】大市轉跌，恒指跌8點，報24723點。
【09︰47】港股早段升幅收窄，恒生指數升不足10點。
【09︰46】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.3%，跌穿32元水平，破底低見31.95元。
【09︰43】富力地產 （02777） 升0.4%，富力地產配售2.57億股新H股，每股配售價9.82元，較上日收市價折讓1.3%。
【09︰41】恒騰 （00136） 連續第2日回吐，股價逆市跌8%，低見0.33元。
【09︰36】比亞迪 （01211） 升2%，破頂高見100.1元。Tesla美股隔晚升逾7%。另外，比亞迪電子 （00285） 升逾6%，破頂高見43.35元。
【09︰35】珠江鋼管 （01938） 飈升3倍，破頂高見0.83元。珠江鋼管公布，將番禺區工業地皮授出予廣州市土地開發中心收儲，所獲補償款約34.53億元人民幣，稅前收益約29億元人民幣，若連同提前完成獎金，稅前收益最多約35.99億元人民幣。
【09︰31】ATMX向上，據悉將於將在今日宣布新業務的阿里巴巴 （09988） 升1.1%；騰訊 （00700） 升1.1%；美團點評 （03690） 升0.5%；小米 （01810） 升0.2%
【09︰28】蘋果發布會未有公布最受期待的iPhone 12，手機孖寶隨市向上，舜宇 （02382） 升0.4%；瑞聲 （2018） 升近0.9%。
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【09︰20】Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 配股，股價低開3%。
【09︰20】恒指開報24823點，升91點。科技股上升，騰訊 （00700） 升1.6%；滙豐 （00005） 低開近0.2%，股價再試破底。
【09︰19】人民幣中間價報6.7825，上調397點子。
【09︰13】即月期指開報24780點，升35點或0.1%。
【09︰00】人行將進行1200億元人民幣7天期逆回購，實現零投放零回籠。
【08︰36】恒指黑期升68點，報24803點，道指期貨跌43點，報27865點。
【08︰11】據消息指，華住酒店集團 （01179） 將把香港發行價指引定於297元，意味較每股最高發售價368元低19%，並較華住酒店美股（美：HTHT）收市價39.16美元（約303.49）折讓2.1%。
【新股IPO】華住酒店集團據悉297元定價 較美股收市價折讓2.1%
【07︰30】Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 公布，配售4003.7萬股新H股，每股配售價36.35元，較上日收市價折讓9.13%，籌14.55億元。
【配股潮】Tesla概念股贛鋒鋰業折讓9.1%配售4003萬股 籌約14.5億元
【07︰30】道指收報27995點，微升2點；標指收報3401點，升17點或0.5%；納指收報11190點，升133點或1.2%。
港股ADR收報24841點，升108點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報32.1元，升0.05元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報534.63元，升5.13元或近1%。恒指夜期收報24827點，升82點，高水94點。
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責任編輯︰梁浩碩