【港股市況】恒指黑期升68點　道指期貨跌43點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場觀望聯儲局議息結果，憧憬再推出刺激方案，惟蘋果（美：AAPL）回軟，道指微升2點，納指升1.2%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開108點，恒指料開報24841點。

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焦點新聞︰

【大行意見】傳統經濟股尋寶 值博率十幾年來最高？

即市走勢︰

【08︰36】恒指黑期升68點，報24803點，道指期貨跌43點，報27865點。

【08︰11】據消息指，華住酒店集團 （01179） 將把香港發行價指引定於297元，意味較每股最高發售價368元低19%，並較華住酒店美股（美：HTHT）收市價39.16美元（約303.49）折讓2.1%。

【新股IPO】華住酒店集團據悉297元定價 較美股收市價折讓2.1%

【07︰30】Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 公布，配售4003.7萬股新H股，每股配售價36.35元，較上日收市價折讓9.13%，籌14.55億元。

【配股潮】Tesla概念股贛鋒鋰業折讓9.1%配售4003萬股 籌約14.5億元

【07︰30】道指收報27995點，微升2點；標指收報3401點，升17點或0.5%；納指收報11190點，升133點或1.2%。

港股ADR收報24841點，升108點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報32.1元，升0.05元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報534.63元，升5.13元或近1%。恒指夜期收報24827點，升82點，高水94點。

道指微升2點納指升1.2% 港股ADR升108點

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責任編輯︰梁浩碩