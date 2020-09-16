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【港股市況】恒指高開91點　比亞迪破頂變「紅底股」（不斷更新）

即市財經 09:49 2020/09/16

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港股市況不斷更新

市場觀望聯儲局議息結果，憧憬再推出刺激方案，惟蘋果（美：AAPL）回軟，道指微升2點，納指升1.2%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開108點，恒指料開報24841點。

美股動態不斷更新，詳情請可看【下一頁】

焦點新聞︰

【大行意見】傳統經濟股尋寶 值博率十幾年來最高？

即市走勢︰

【09︰48】大市轉跌，恒指跌8點，報24723點。

【09︰47】港股早段升幅收窄，恒生指數升不足10點。

【09︰46】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.3%，跌穿32元水平，破底低見31.95元。

【09︰43】富力地產  （02777） 升0.4%，富力地產配售2.57億股新H股，每股配售價9.82元，較上日收市價折讓1.3%。

【配股潮】富力地產折讓1.3%配股　籌逾25億元

【09︰41】恒騰 （00136） 連續第2日回吐，股價逆市跌8%，低見0.33元。

【09︰36】比亞迪 （01211） 升2%，破頂高見100.1元。Tesla美股隔晚升逾7%。另外，比亞迪電子 （00285） 升逾6%，破頂高見43.35元。

【09︰35】珠江鋼管 （01938） 飈升3倍，破頂高見0.83元。珠江鋼管公布，將番禺區工業地皮授出予廣州市土地開發中心收儲，所獲補償款約34.53億元人民幣，稅前收益約29億元人民幣，若連同提前完成獎金，稅前收益最多約35.99億元人民幣。

【09︰31】ATMX向上，據悉將於將在今日宣布新業務的阿里巴巴 （09988） 升1.1%；騰訊 （00700） 升1.1%；美團點評 （03690） 升0.5%；小米 （01810） 升0.2%

【09︰28】蘋果發布會未有公布最受期待的iPhone 12，手機孖寶隨市向上，舜宇 （02382） 升0.4%；瑞聲 （2018） 升近0.9%。

【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）

【09︰20】Tesla概念股贛鋒鋰業  （01772） 配股，股價低開3%。

【09︰20】恒指開報24823點，升91點。科技股上升，騰訊 （00700） 升1.6%；滙豐 （00005） 低開近0.2%，股價再試破底。

【09︰19】人民幣中間價報6.7825，上調397點子。

【09︰13】即月期指開報24780點，升35點或0.1%。

【09︰00】人行將進行1200億元人民幣7天期逆回購，實現零投放零回籠。

【08︰36】恒指黑期升68點，報24803點，道指期貨跌43點，報27865點。

【08︰11】據消息指，華住酒店集團  （01179）  將把香港發行價指引定於297元，意味較每股最高發售價368元低19%，並較華住酒店美股（美：HTHT）收市價39.16美元（約303.49）折讓2.1%。

【新股IPO】華住酒店集團據悉297元定價　較美股收市價折讓2.1%

【07︰30】Tesla概念股贛鋒鋰業  （01772） 公布，配售4003.7萬股新H股，每股配售價36.35元，較上日收市價折讓9.13%，籌14.55億元。

【配股潮】Tesla概念股贛鋒鋰業折讓9.1%配售4003萬股　籌約14.5億元

【07︰30】道指收報27995點，微升2點；標指收報3401點，升17點或0.5%；納指收報11190點，升133點或1.2%。

港股ADR收報24841點，升108點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報32.1元，升0.05元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報534.63元，升5.13元或近1%。恒指夜期收報24827點，升82點，高水94點。

道指微升2點納指升1.2%　港股ADR升108點

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金　省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解】

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 比亞迪股份（01211） 珠江鋼管（01938） 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評 Tesla 阿里巴巴 小米 華住集團—S（01179） 贛鋒鋰業（01772）

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