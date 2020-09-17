【恒指夜期】聯儲局至少3年不加息美股衝高　恒指夜期收市跌38點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場觀望聯儲局議息結果，憧憬再推出刺激方案，惟蘋果（美：AAPL）回軟，道指微升2點，納指升1.2%。恒指開報24823點，升91點，科技股上揚，惟滙豐 （00005） 繼續尋底，恒生指數最終收報24725點，微跌7點。

美股開市後，夜期走勢偏軟。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【中港股慢牛】基金施羅德：金融零售股或短炒 提防美國總統大選引發波動

【新股IPO】明源雲909首日招股 孖展619億元超購逾99倍、國際配售提早截飛（不斷更新）

【新股IPO】中通快遞明日招股入場費13535元 第五隻同股不同權股

【大行意見】傳統經濟股尋寶 值博率十幾年來最高？

即市走勢︰

【03︰00】夜期收報24677點，跌38點，低水49點，成交13125張。

【02︰24】聯儲局料直至2023年也不加息，美股彈高，惟恒指夜期卻仍然動力欠缺，報24694點，跌21點，低水32點。

【23︰34】恒指夜期跌幅略收窄，報24694點，跌21點，低水32點。

【23︰07】恒指夜期報24634點，跌81點，低水92點。

【22︰46】夜期跌近百點。

【22︰45】在美掛牌、擁電商數碼營銷、IT解決方案、倉儲配送等業務的寶尊（美：BZUN、新上市編號：09991），已通過上市聆訊，並將在港第二上市，涉及增發4000萬股股份，其中3600萬股為國際配售。寶尊招股價上限為103.9港元，一手100股，即每手入場費10494.7元。

【新股IPO】寶尊9991招股集逾40億 每手入場費10495元（新增第二版）

【22︰33】夜期跌64點，滙豐倫敦走勢仍弱。

【滙豐股價】滙豐倫敦317便士激戰 暫未收復32港元關

【21︰30】夜期約跌50點。

【21︰16】美國納斯達克上市的生物製藥中概股－再鼎醫藥 （新上市編號：09688） 上周通過上市聆訊，可在香港第二上市。再鼎醫藥公布，會於9月17日（周四）至22日（周二）公開招股，每股上限價648元（相當於美股83.61美元），一手50股，即每手入場費為32726.49元，為歷來入場費最高的新股IPO。

【新股IPO】再鼎醫藥9688周四招股 入場費32726元歷來最高、生科中概股第二上市首例

【21︰08】東軟教育科技 （新上市編號：09616） 計劃發售約1.66億股，集資最多10.37億元。 東軟教育一手800股，招股價介乎5.18元至6.22元，入場費約5026元，公司將於9月17日至9月22日股，預計9月29日掛牌。中信證券為獨家保薦人。

【21︰07】中通快遞 將於周四（17日）至22日在港公開招股，阿里巴巴有份投資的中通快遞，擬在香港第二上市的集資額不超過15.6億美元（約121億港元）。

【新股IPO】中通快遞2057明日招股入場費13535元 第五家同股不同權股（第二版）

【21︰05】夜期跌51點，報24664點。

【20︰32】彭博引述銷售文件報道，新高教集團 （02001） 擬折讓最多8.6%以先舊後新方式配售4,400萬股，同時發行不多於1.25億美元可轉換債券。

【配股潮】新高教折讓逾8%配售4400萬股 ESR股東折讓9%減持套現3.3億元

【19︰55】中國銀保監會針對小額貸款公司發表規範，限制該類公司的融資。通過銀行借款、股東借款等非標準化融資形式融入資金的餘額不得超過其淨資產的1倍；通過發行債券、資產證券化產品等標準化債權類資產形式融入資金的餘額不得超過其淨資產的4倍。

中銀保監規範小額貸款公司融資 螞蟻集團或受影響

【19︰51】恒指夜期報24687點，跌28點，低水39點。

【19︰13】恒指夜期報24698點，跌17點，低水28點。

【18︰25】瑞銀降百威亞太評級至「沽售」

【18︰18】恒指夜期報24707點，微跌8點，低水19點。

【17︰26】恒指夜期早段無變幅，報24715點，低水11點。

【16︰10】恒生指數收報24725點，跌7點。滙豐 （00005） 6連跌，破底再跌近1%。ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 升2%，比亞迪 （01211） 升逾6%，變身「紅底股」。

【16︰00】恒指U盤前跌12點，報24720點。

【15︰39】港股尾市靠穩，升約2點。

【15︰14】大市下午3時過後回升，恒生指數最新升7點，報24740點。

【15︰00】上證收跌近0.4%；深證跌1%；創業板指跌近1.6%。

【14︰44】海底撈 （06862） 升逾3%，破頂高見60.3元。

【14︰39】恒生指數午後偏軟，最新報24700點，跌32點。

【14︰35】科指成份股恒騰 （00136） 倒升5%，高見0.405元。

【14︰18】Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 今早因配股低開3%，最新倒升1.9%，高見41.9元。

【14︰13】比亞迪電子 （00285） 今早破頂高見43.7元，股價倒跌逾3%，低見38.65元。

【14︰04】滙豐 （00005） 跌幅擴至1%，破底低見31.65元。

【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底 沽出還是繼續持有？

【13︰52】IFR援引消息人士稱，螞蟻集團計劃最早於下周尋求獲得港交所上市批准。

【螞蟻IPO】傳螞蟻集團計劃最早下周尋求通過港交所上市聆訊

【13︰41】比亞迪 （01211） 升逾半成，破頂高見103.8元。

【13︰40】美團點評 （03690） 升逾3%，高見252.4元。

【13︰19】長汽 （02333） 升4%，破頂高見10.38元。長汽全資子公司諾博汽車完成收購德國汽車配件廠商Motus ，涉資1600萬歐元。

【13︰09】友邦 （01299） 跌幅擴大至近1.5%，低見80.3元。

【13︰03】ATMX中，以阿里巴巴 （09988） 表現最好，升近1.4%；騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 0.9%；小米 （01810） 轉跌0.2%。

【13︰00】恒指午後初段續跌約60點，報24673點。

【12︰38】恒指黑期跌約91點，報24643點。

【12︰00】恒生指數半日跌60點，中午收報24672點。滙豐 （00005） 失守32元再破底；比亞迪 （01211） 升逾2%，一度升穿100元水平。中芯國際 （00981） 升逾半成。

【11︰30】上證半日跌0.2%；深證跌近0.9%；創業板指跌1.5%。

【11︰00】大市再轉跌約10點，報24722點。

【10︰55】信達生物 （01801） 升逾7%，破頂高見67.2元。信達生物將於9月19日至21日舉行的2020年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）中，公布6項「達伯舒」的研究結果。

【10︰53】金融股拖累市況，除滙豐 （00005） 破底，友邦 （01299） 亦跌1%，低見80.9元，拉低大市表現。

【10︰49】復星旅遊文化 （01992） 升半成，高見8.25元。復星旅遊文化公布，全新的Thomas Cook線上旅行社在英國上線啟動，並致力將Thomas Cook打造成生活方式平台。

復星旅文在英國重啟Thomas Cook品牌

【10︰41】手機孖寶個別發展，瑞聲 （02018） 升1.3%；舜宇 （02382） 轉跌0.2%。

【10︰33】阿里影業升逾4%；貓眼娛樂 （01896） 升半成；IMAX CHINA （01970） 升逾3%。中國電影發行放映協會發布最新的戲院疫情防控指南，將每場入座率由不超過50%上調至不超過75%，9月25日起實行。

【10︰32】大市最新轉升約30點，報24763點。

【10︰19】中煙香港 （06055） 升幅擴大至14%，高見17.18元。中煙香港公布，控股股東層面重組。

中煙香港升逾一成 控股股東層面重組

【10︰07】恒大汽車 （00708） 反彈逾6%，高見26.7元。恒大汽車昨日公布以先舊後新方式安排配股，引入騰訊 （00700） 、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等多名投資者，籌集約40億港元，股價昨日跌11.5%。

【恒馳汽車】恒大汽車配股籌40億後跌逾11% 馬化騰馬雲間接參與、恒大抽升8%（第二版）

【10︰04】中芯國際 （00981） 升逾6%，高見20.9元。據內媒早前向中芯國際求證獲悉，公司已依照規定向美方申請繼續供貨華為，並重申將嚴格遵守相關國家和地區的法律法規。

【中芯股價】中芯漲逾6% 據報已向美方申請繼續供貨華為

【10︰02】一連抽升2日的亞太絲路投資 （00767） 今早回吐逾2成，低見0103元。

【09︰57】中煙香港 （06055） 升近一成，高16.3元。

【09︰48】大市轉跌，恒指跌8點，報24723點。

【09︰47】港股早段升幅收窄，恒生指數升不足10點。

【09︰46】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.3%，跌穿32元水平，破底低見31.95元。

【09︰43】富力地產 （02777） 升0.4%，富力地產配售2.57億股新H股，每股配售價9.82元，較上日收市價折讓1.3%。

【配股潮】富力地產折讓1.3%配股 籌逾25億元

【09︰41】恒騰 （00136） 連續第2日回吐，股價逆市跌8%，低見0.33元。

【09︰36】比亞迪 （01211） 升2%，破頂高見100.1元。Tesla美股隔晚升逾7%。另外，比亞迪電子 （00285） 升逾6%，破頂高見43.35元。

【蘋果發佈會】比亞迪電子漲逾6% 據報成新iPad代工方

【09︰35】珠江鋼管 （01938） 飈升3倍，破頂高見0.83元。珠江鋼管公布，將番禺區工業地皮授出予廣州市土地開發中心收儲，所獲補償款約34.53億元人民幣，稅前收益約29億元人民幣，若連同提前完成獎金，稅前收益最多約35.99億元人民幣。

【09︰31】ATMX向上，據悉將於將在今日宣布新業務的阿里巴巴 （09988） 升1.1%；騰訊 （00700） 升1.1%；美團點評 （03690） 升0.5%；小米 （01810） 升0.2%

【09︰28】蘋果發布會未有公布最受期待的iPhone 12，手機孖寶隨市向上，舜宇 （02382） 升0.4%；瑞聲 （2018） 升近0.9%。

【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）

【09︰20】Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 配股，股價低開3%。

【09︰20】恒指開報24823點，升91點。科技股上升，騰訊 （00700） 升1.6%；滙豐 （00005） 低開近0.2%，股價再試破底。

【09︰19】人民幣中間價報6.7825，上調397點子。

【09︰13】即月期指開報24780點，升35點或0.1%。

【09︰00】人行將進行1200億元人民幣7天期逆回購，實現零投放零回籠。

【08︰36】恒指黑期升68點，報24803點，道指期貨跌43點，報27865點。

【08︰11】據消息指，華住酒店集團 （01179） 將把香港發行價指引定於297元，意味較每股最高發售價368元低19%，並較華住酒店美股（美：HTHT）收市價39.16美元（約303.49）折讓2.1%。

【新股IPO】華住酒店集團據悉297元定價 較美股收市價折讓2.1%

【07︰30】Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 公布，配售4003.7萬股新H股，每股配售價36.35元，較上日收市價折讓9.13%，籌14.55億元。

【配股潮】Tesla概念股贛鋒鋰業折讓9.1%配售4003萬股 籌約14.5億元

【07︰30】道指收報27995點，微升2點；標指收報3401點，升17點或0.5%；納指收報11190點，升133點或1.2%。

港股ADR收報24841點，升108點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報32.1元，升0.05元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報534.63元，升5.13元或近1%。恒指夜期收報24827點，升82點，高水94點。

道指微升2點納指升1.2% 港股ADR升108點

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責任編輯︰梁浩碩