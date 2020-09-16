【Apple Event】第八代iPad採A12晶片　售2,599元起

▲ 蘋果（Apple）推出的第8代iPad採用A12晶片，較上一代效能提升40%，產品將於9月18日發售。（Apple發佈會網上截圖）

一年一度的蘋果（Apple）秋季發布會於昨晚落幕，Apple今年推出的第8代iPad，將升級採用A12晶片，大大提升效能，產品定價為2,599元起，將在9月18日發售。

Apple行政總裁Tim Cook於發布會上表示，今年為Apple iPad推出的10周年，目前全球銷量已經達至5億部。第8代iPad採用A12晶片，較上一代效能提升40%，並首次將神經網絡引擎帶到入門級iPad，包括有擴增實境 （AR）app 中的人物遮擋功能與動作追蹤、更先進的照片編輯功能及Siri效能等。

▲ 第8代iPad將具備更強的執相功能（圖片來源：Apple）

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第8代iPad設有10.2吋屏幕，結合iPadOS系統，支援Apple Pencil功能及智慧型鍵盤。圖像處理效能較上一代快2倍，更有效幫助用戶進行學習或遊戲。第8代iPad將繼續沿用Lightning接口，並配備USB-C充電綫，電池續航力可達到10小時。

▲ 第8代iPad設有10.2吋屏幕，結合iPadOS系統，支援Apple Pencil功能（圖片來源：Apple）

第8代iPad的32GB版本售價為2,599元起，128GB版本售3,399元起，將會在本周五（18日）正式發售，提供太空灰色、銀色及金色。

責任編輯：李寶如