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【疫情焦點】全球累計逾2977萬確診　美國累計678萬

即市財經 08:23 2020/09/16

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【疫情焦點】全球累計逾2977萬確診　美國累計678萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月16日早上8時15分，全球累計29,771,141宗新冠肺炎確診病例，較上日增加187,154宗。累計938,803死亡個案，較上日增加4,135宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 32,999 6,787,289 200,226
意大利 0 289,990 35,633
西班牙 9,437 603,167 30,004
法國 7,852 433,722 31,007
德國 639 265,014 9,445
中國 3 85,205 4,634
香港 0 4,976（確診/疑似） 102

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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