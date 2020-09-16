▲ 【疫情焦點】全球累計逾2977萬確診 美國累計678萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月16日早上8時15分，全球累計29,771,141宗新冠肺炎確診病例，較上日增加187,154宗。累計938,803死亡個案，較上日增加4,135宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 32,999 6,787,289 200,226 意大利 0 289,990 35,633 西班牙 9,437 603,167 30,004 法國 7,852 433,722 31,007 德國 639 265,014 9,445 中國 3 85,205 4,634 香港 0 4,976（確診/疑似） 102

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩