【疫情焦點】全球累計逾2977萬確診　美國累計678萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月16日早上8時15分，全球累計29,771,141宗新冠肺炎確診病例，較上日增加187,154宗。累計938,803死亡個案，較上日增加4,135宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|32,999
|6,787,289
|200,226
|意大利
|0
|289,990
|35,633
|西班牙
|9,437
|603,167
|30,004
|法國
|7,852
|433,722
|31,007
|德國
|639
|265,014
|9,445
|中國
|3
|85,205
|4,634
|香港
|0
|4,976（確診/疑似）
|102
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩