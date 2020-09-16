【Apple Event】全新iPad Air 4登場　採用A14晶片兼轉用USB-C

▲ iPad Air 4不但帶來全新的全屏幕設計，設有多款新色選擇，更成為首個採用最新A14晶片的產品，產品將會在10月正式發售。（Apple發佈會網上截圖）

今年蘋果發佈會雖沒有公布最新旗艦手機 iPhone 12，新款iPad Air成為今年的重點之一。 iPad Air 4不但帶來全新的全屏幕設計，設有多款新色選擇，更成為首個採用最新A14晶片的產品，產品將會在10月正式發售。

是次蘋果推出的iPad Air 4搭載10.9吋屏幕，厚度為6.1毫米，採用5nm製程的A14晶片，CPU效能較上一代增加40%，圖像處理效能提升13%，更接近達到遊戲主機的效能。

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此外，iPad Air 4採用新一代的Touch ID功能，並將其整合在電源鍵上，以免減低屏幕比例。需注意的是，iPad Air 4不再使用Lightning接口，而是改用USB-C插口，另外支援第二代Apple Pencil及精妙鍵盤設計，更加入快捷觸控手勢，提升使用體驗。

▲ iPad Air 4支援第二代Apple Pencil及精妙鍵盤設計，更加入快捷觸控手勢，提升使用體驗。（網上截圖）

▲ iPad Air 4採用新一代的Touch ID功能，並將其整合在電源鍵上，以免減低屏幕比例。（網上截圖）

iPad Air 4共有五款顏色可選擇，分別設有玫瑰金、銀色、深空灰色、綠色及藍色，64GB版本售價為 4,799元起，256GB版本為5,999元起，產品會在10月開始發售。

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責任編輯：李寶如