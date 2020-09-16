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道指微升2點納指升1.2%　港股ADR升108點

即市財經 07:33 2020/09/16

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道指微升2點納指升1.2%　港股ADR升108點

道指微升2點 納指升1.2%
市場觀望聯儲局議息結果，憧憬再推出刺激方案，美股連續第二日向上 道指曾抽高237點，惟蘋果（美：AAPL）回軟，道指尾市一度倒跌61點，最終收報27995點，微升2點；標指收報3401點，升17點或0.5%；納指收報11190點，升133點或1.2%。

港股ADR升108點
港股ADR收報24841點，升108點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報32.1元，升0.05元或近0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報534.63元，升5.13元或近1%。恒指夜期收報24827點，升82點，高水94點。

油價升逾2%
原油價格升逾2%。市場關注颶風將登陸墨西哥灣會影響供應，紐約期油收報38.28美元，升1.02美元或2.7%。布蘭特期油收報40.53美元，升0.92美元或2.3%。

美滙指數變動不大
美國聯儲局儲息前，美滙指數變動不大，報93.07，微升0.02%。歐元兌美元報1.1847；美元兌日圓報105.4。

美國10年期債息報0.68厘。

紐約期金升0.1%
金價向好，紐約期金收報1966.2美元，升2.5美元或0.1%，現貨金於1954美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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