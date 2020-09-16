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【美股收市】納指再漲逾1%  惟蘋果受壓 道指升幅幾蒸發 

即市財經 04:10 2020/09/16

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市場觀望聯儲局議息結果，憧憬再推出刺激方案，美股連續第二日向上 ; 納指漲逾1%，惟蘋果（美：AAPL）發布會上未有公布最受期待的iPhone 12，股價回軟 ，道指升幅幾蒸發。
道指周二曾抽高237點，尾市一度倒跌61點，收市回穩，報27,995點，微升2點；標指收報3401點，升17點或0.5%；納指收報11190點，升133點或1.2%。
美國8月工業產出按月升0.4%，差過市場預期的1%。市場聚焦蘋果（美：AAPL）發布會，主要集中在兩種產品Apple Watch及iPad。新一代Apple Watch series 6內置血氧感應器，15秒就能完成讀數；全新的iPad Air將採用最先進的A14晶片，效能上有重大改善。不過，最受期待的iPhone 12未有在發布會上公布，蘋果股價一度轉跌，收市微升0.16%。

其他大型科技股紛上揚，Netflix、Facebook分別攀升4.1%、2.3%，Alphabet、微軟、亞馬遜齊升逾1%。
受疫情拖累，嘉年華郵輪第三季虧損29億美元，遠多過預期，並計劃配股集資10億美元，股價急跌11%。

紐約聯儲銀行製造業指數連續第三個月錄得正數，9月升13.3點，報17點，遠高於預期的6點 ; 工業生產則較遜色，8月升0.4%，低於預期。
市場觀望聯儲局會否推出刺激方案，儲局將於香港周四凌晨公布議息決定，外界料貨幣政策維持不變，期望儲局將釋放「偏鴿」訊號。美元滙價周二偏軟，兌日圓創下兩周低位。

責任編輯：柯志宏

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股 疫情 貨幣政策 議息 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國聯儲局 iPhone

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