【Apple Event】Apple Watch Series 6登場　健身服務Fitness+加持

▲ 今次擔當主角打頭炮的是Apple Watch Series 6，新增偵測血氧水平，索價3100港元起。

Apple發佈會終於來臨，一如市場所料，今次擔當主角打頭炮並非iPhone，而是智能手錶Apple Watch Series 6，新品增加偵測血氧水平功能，索價3100港元起，並新增紅色版本，其次亦有Apple Fitness+服務加持。

▲ Apple Watch Series 6性能亦更進一步，配備A13 Bionic的新雙核處理器，升級後的S6 SiP的運行速度就比之前提高20％，應用程式啟動速度亦提高20％。（Apple發佈會網上截圖）

新的Apple Watch Series 6增加了偵測血氧水平功能，稱只需15秒便能測量用戶血液中的氧飽和度，讓用戶更了解整體健康狀況。 血氧飽和度或SpO2反映了，紅血球從肺部到身體其他部位的血氧含量，以及血氧在整個身體中的輸送情況。

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Apple Watch Series 6性能亦更進一步，配備A13 Bionic的新雙核處理器，升級後的S6 SiP的運行速度就比之前提高20％，應用程式啟動速度亦提高20％，可有18小時全天候續航時間。Apple Watch Series 6有更快充電速度，可在1.5小時內完成充電，並延長了電池壽命以跟踪用戶的鍛煉，例如室內和室外跑步。

▲ Apple Watch Series 6新增偵測血液養飽和度，並有紅色版本供選擇。（Apple發佈會網上截圖）

當用戶的手腕放下時，Apple Watch Series 6上增強的Always-On Retina顯示屏亮度，會比戶外Apple Watch Series 5亮2.5倍，即使在陽光下亦容易看到錶盤。即使用戶手腕放下，亦能訪問通知中心和控制中心，毋需喚醒手錶屏幕。

配搭健身服務Apple Fitness+

▲ 配搭Apple Watch Series 6推出的還有健身服務Fitness+，預計年底正式推出。（Apple發佈會網上截圖）

此外，為了配搭Apple Watch Series 6推出的還有Apple Fitness+服務。該服務能為用戶提供訓練課程，個人教練，用戶可以自定訓練時間，並能搭配音樂播放等功能。該服務可讓用戶串連iPhone、iPad及AppleTV共同使用，可在各平台上同時開啓訓練課程影片，手錶亦能同步開始訓練記錄。Fitness+服務每月為9.99美元（約78港元），全年則為79.99美元（約為620港元），預計年底可以正式推出。

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責任編輯：李彥煒