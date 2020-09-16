【吉舖湧現】四大核心區吉舖率達12.6% 創歷史新高 全港邊條核心街空置率最高?

持續逾大半年的新冠肺炎，嚴重打擊香港零售市道，對舖位市場也帶來極大衝擊，美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年7至8月份四大核心區(尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環)空置舖位(吉舖)數目增至945間，較今年首季飆升37%，空置率高達12.6%，創本行有紀錄以來新高，而銅鑼灣空置率更高見18%。

美聯工商舖行政總裁黃漢成指出，該行最新統計顯示，今年7至8月五個主要購物區(銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角及元朗)共錄1,151間吉舖，當中四核心區佔945間，而上述五區的街舖數目約佔全港兩成，若按最新的數據推算，估計現時全港各區共有最少4,000間街舖淪為丟空，若計及商場和樓上舖，全港吉舖數目相信會更高。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，四核心區空置率激增至945間吉舖，空置率的12.6%創下本行有紀錄以來新高，較今年1至2月份的689間吉舖激增37%，而按年更大增96%，其中，銅鑼灣空置率最新高見18%，冠絕各區。

各區吉舖情況如何?可看看以下數據：

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他續指，核心區遊客街及食街的空置嚴重惡化，例如尖沙咀廣東道罕有地錄得7間吉舖，較年初的2間大增，中環蘇豪區及蘭桂坊一帶，更分別錄得46間及18間吉舖。主要街道方面，銅鑼灣謝斐道以35.2%冠絕核心區，其次為加連威老道的34.6%。



疫症重創旅遊業及飲食業，相關商戶數目大減。四核心區飲食業商戶最新錄得1,740間，半年間淨減少84間，是各行業之中表現最差，其次為衣服/鞋履/皮具的淨減少67間，反觀必需品在「疫市」下抗跌力較高，例如四核心區的便利店仍然維持102間，數目與今年首季相同。由於疫症加速網購發展，速遞相關行業頻租舖，帶動核心區速遞公司/網購取貨點最新錄得12個，較年初增加一倍。



展望後市，美聯旺舖董事盧展豪預料，未來半年舖市「超大型調整期」仍然持續，他預計，未來半年核心區空置率雖然難再大幅飆升，但亦會在高位徘徊，估計核心區空置率明年初將升至13%至14%，民生消費元素較高的元朗則維持7%至8%。至於舖位租售價，今年全年維持跌40%至50%的預測，料最快明年才會有轉機。

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責任編輯：陳詠妍