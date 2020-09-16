美批世貿所做事情完全不足　中國指世貿客觀公正

世界貿易組織（WTO）裁定，美國在前年對中國加徵的關稅，不符合全球貿易規則。

世貿組織一個3人小組裁定，華盛頓方面未能充分證明，引用301條款針對中國進行調查後徵收的關稅是「暫時合理」，建議美國採取貿易措施時要一致。

美國回應裁決時批評，在促使中國承擔責任方面，世貿組織做的事情「完全不足夠」。美國貿易代表萊特希澤說，必須容許美國從不公平貿易操作當中，捍衛自身利益，又說總統特朗普政府不會容許中國利用世貿組織，佔美國工人、企業、牧場及農民的便宜。

在北京，商務部讚揚世貿組織專家小組的裁決，認為是客觀及公正。發言人說，中方將美方單邊主義及貿易保護主義的錯誤做法，訴諸世貿組織爭端解決機制，是維護自身合法權益的需要，亦彰顯中方尊重世貿組織規則、維護多邊貿易體制權威性的堅定決心。

發言人又說，以世貿組織為核心的多邊貿易體制，是國際貿易的基石；中方始終堅定支持和維護這個基石，尊重世貿組織規則和裁決。

發言人說，希望美方充分尊重世貿專家小組的裁決，及以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動，與中方和其他世貿組織成員相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。

責任編輯：李勝君