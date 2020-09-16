【新品發布】蘋果2020新品發布　新款Apple Watch及iPad登場

本周二（15日）蘋果（AAPL）召開秋季新品發布會，庫克（Tim Cook）表示，該次發布會公布了iPad、iPad Air、Apple Watch Series 6及Apple Watch SE四款新產品。

當中Apple Watch Series 6及Apple Watch SE本周五（18日）開售，售價分別為399美元及279美元起；第八代iPad售價為329美元起，本周五（18日）開賣，至於新款iPad Air，售價599美元起，要等到下月才能開售。

至於外界期待已久的iPhone 12，在本次發布會並未被提及。根據天風證券最強蘋果分析師郭明錤預測，iPhone 12有望於下月中旬上市。

推出平價Apple Watch SE

Apple營運總監Jeff Williams表示，Apple Watch Series 6將是色彩最豐富的一代，包括市場預測的藍色。新一代Apple Watch內置全新S6處理器，售價為399美元起，新一代最大賣點是新增血氧偵測功能，可測量人體的血氧含量。

與此同時，蘋果還推出了更加平價的Apple Watch SE，使用S5處理器，售價則為279美元起。

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新款iPad Air下月面市

根據直播介紹，全新第8代iPad內置A12處理器晶片，CPU及GPU更加強大，較上一代速度快四成。iPad自本周五開售，售價為329美元起，教育商店價格則從299美元起。

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蘋果當天還發布了新款iPad Air，屏幕為10.9吋，提供包括玫瑰金、銀色、深空灰色、綠色和天空藍色等。據悉這款iPad採用A14處理器，處理效能更加出色，據蘋果稱，A14處理器在圖像處理上的效果可以與遊戲主機媲美。另外新款iPad Air還將採用全新一代的Touch ID，與機頂電源鍵整合，並且將以USB-C插口取代傳統的Lightning。

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編輯：李勝男