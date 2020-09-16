  • 28°C
香港時間 : 2020916日 (三) 03:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新品發布】蘋果2020新品發布　新款Apple Watch及iPad登場

環球政經 02:43 2020/09/16

分享：

本周二（15日）蘋果（AAPL）召開秋季新品發布會，庫克（Tim Cook）表示，該次發布會公布了iPad、iPad Air、Apple Watch Series 6及Apple Watch SE四款新產品。

當中Apple Watch Series 6及Apple Watch SE本周五（18日）開售，售價分別為399美元及279美元起；第八代iPad售價為329美元起，本周五（18日）開賣，至於新款iPad Air，售價599美元起，要等到下月才能開售。

至於外界期待已久的iPhone 12，在本次發布會並未被提及。根據天風證券最強蘋果分析師郭明錤預測，iPhone 12有望於下月中旬上市。

推出平價Apple Watch SE

Apple營運總監Jeff Williams表示，Apple Watch Series 6將是色彩最豐富的一代，包括市場預測的藍色。新一代Apple Watch內置全新S6處理器，售價為399美元起，新一代最大賣點是新增血氧偵測功能，可測量人體的血氧含量。

與此同時，蘋果還推出了更加平價的Apple Watch SE，使用S5處理器，售價則為279美元起。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【蘋果概念股】傳為新iPad代工商 比亞迪電子破42元可追入 了解請按【下一頁

蘋果新品發布會周三凌晨召開　郭明錤：不會有iPhone 12 了解請按【下一頁

新款iPad Air下月面市

根據直播介紹，全新第8代iPad內置A12處理器晶片，CPU及GPU更加強大，較上一代速度快四成。iPad自本周五開售，售價為329美元起，教育商店價格則從299美元起。

    點擊圖片放大

蘋果當天還發布了新款iPad Air，屏幕為10.9吋，提供包括玫瑰金、銀色、深空灰色、綠色和天空藍色等。據悉這款iPad採用A14處理器，處理效能更加出色，據蘋果稱，A14處理器在圖像處理上的效果可以與遊戲主機媲美。另外新款iPad Air還將採用全新一代的Touch ID，與機頂電源鍵整合，並且將以USB-C插口取代傳統的Lightning。

    點擊圖片放大
    +2

國際視野 醒目理財 盡在iMoney

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#環球視野盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

設計 遊戲 產品 美元 庫克 Apple Apple Watch 處理器 晶片 iPhone

上一篇文章

【新股IPO】汽車之家傳最快明年初來港第二上市 擬集資10億美元

下一篇文章

【中美角力】世貿：美國向中國徵收關稅不符法規
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買