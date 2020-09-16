【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）

▲ 蘋果發佈會（Apple Event）於本港時間周三（16日）凌晨舉行。

蘋果（美：AAPL）發布會（Apple Event）於本港時間凌晨1時開始。蘋果行政總裁庫克表示，發布會內容主要集中在兩種產品，包括Apple Watch及iPad。新一代Apple Watch series 6將備有血氧檢測功能；全新的iPad Air將採用5nm製程的A14晶片，效能上有重大改善。

不過，最受期待的iPhone 12未有在此次發布會上公布，蘋果股價在發布會結束後一度轉跌，低見115.1美元。

以下為Apple Event影片

iPad Air

全新iPad Air售價為599美元（4670港元）起，搭載10.9吋屏幕，採用5nm製程的A14 bionic處理器晶片，CPU效能比前一代快40%；圖像處理效能快13%，在圖像處理上將達到遊戲主機的效能。據稱對比同等價位的手提電腦有更快效能。

iPad Air亦採用了全新一代的Touch ID； 使用USB-C插口，而不是Lightning，支援第二代Apple Pencil及Magic Keyboard。 外觀方面，有 玫瑰金、銀色、深空灰色、綠色和藍色， 將在下個月上市。

另外，「平民版」iPad亦更新至 第八代，採用 A12晶片，同時支援 Apple Pencil售 價為329美元起，學校用版本為299美元。

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Apple Watch

全新的Apple Watch Series 6將新增血氧監測功能， 能夠監控用戶的血氧水平，可以透過應用程序在15秒內完成。 Apple Watch Series 6 採用A13處理器晶片，並且經過合適應用於Apple Watch的優化，同時在屏幕上也有改善，能夠在強日光下清晰顯示；採用全新「Solo loop」錶帶，能夠彈性自由伸縮。 Apple Watch Series 6 售價為399美元起。

另外，蘋果同時發布了售價為279美元起的Apple Watch SE。

Apple One及Apple Fitness+

蘋果推出了其月費整合服務計劃Apple One，主要分3個版本。

個人版︰每月14.95美元，包括Apple Music，、Apple TV+、 Apple Arcade、and 50GB的iCloud儲存。

家庭版︰月19.95美元，功能與個人版一樣，但能最多可供5位成員使用，另有200GB的iCloud儲存。

Premier版︰每月29.95美元，功能同上，另享有Apple News+、 Apple Fitness+ （announced today）功能，最多供6位成員使用，另有2TB的iCloud儲存。

另外，蘋果推出全新的Apple Fitness+ 服務，Apple Watch用戶可以觀看iPhone、iPad、Apple TV上的健身影片，並同時連結至Apple Watch，在跟隨影片指引健身時在Apple Watch上查看實時統計訊息。健身影片將每周更新一次。 費用為 每月9.99 美元或 每年79.99 美元。

雖然此次發布會中未有提到iPhone 12，但「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤早前表示，iPhone 12月最快有望在10月推出。郭明錤預期，iPhone 12系列包括5.4吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Max、6.1吋的iPhone 12 Pro與6.7吋的iPhone 12 Pro Max，每個機型均支持5G。iPhone 12、iPhone 12 Max量產出貨時間為10月上旬、中旬，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max則10月下旬出貨。

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編輯︰侯景成