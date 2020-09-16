【Apple Event】蘋果發佈會推新Apple Watch及iPad 全程文字直擊（附影片）

▲ 蘋果發佈會（Apple Event）於本港時間周三（16日）凌晨舉行。

蘋果（美：AAPL）發布會（Apple Event）於本港時間凌晨1時開始。蘋果行政總裁庫克表示，發布會內容主要集中在兩種產品，包括Apple Watch及iPad。新一代Apple Watch series 6將備有血氧檢測功能；全新的iPad Air將採用5nm製程的A14晶片，效能上有重大改善。

【01︰55】iPad Air將搭載10.9吋屏幕，採用5nm製程的A14 bionic晶片，有13%更快的圖像處理效能，對比同等價位的手提電腦有更快效能。同時，iPad Air1亦採用了全新一代的Touch ID。蘋果稱，A14晶片在圖像處理上將達到遊戲主機的效能。售價為599美元起。

【01︰49】除了第8代iPad外，庫克亦宣布了全新的iPad Air。

【01︰44】全新第8代iPad將採用A12處理器晶片，擁有更強效能的CPU及GPU，比上一代速度快40%。蘋果方面聲稱，新一代iPad的速度較目前市場上銷量高的Windows手提電腦快兩倍，較銷量高的Android快3倍；售價為329美元起步。

【01︰38】蘋果將公布Apple Fitness+功能，月費為9.99美元或年費79.99美元。該功能提供健身指導，能夠結合iPhone、iPad及Apple Watch，用戶可透過Apple Fitness+，在跟隨健身影片指導時，同時接收心跳、卡路里消耗等運動資訊。

【01︰25】Apple Watch series 6售價為399美元起步。

【01︰19】Apple Watch採用全新「Solo loop」錶帶，能夠彈性自由伸縮。

【01︰15】Apple Watch第6代採用A13處理器晶片，並且經過合適應用於Apple Watch的優化，同時在屏幕上也有改善，能夠在強日光下清晰顯示。

【01︰12】新一代Apple Watch可直接測量血氧含量。

【01︰11】營運總監Jeff Williams表示，Apple Watch第6代是最多色彩的一代。

【01︰04】庫克表示，發布會內容主要集中在兩種產品，包括Apple Watch及iPad。

【01︰03】發布會正式開始，行政總裁庫克發表講話。

以下為Apple Event的官方直播

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有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤預計，近期蘋果可能會發表的新產品包括iPhone 12系列、iPad Air與Apple Watch。他估計iPhone 12系列量產出貨時間最快為10月上旬 ，iPad Air、Apple Watch則為9月中旬。

據他預計，今次發布會中不會有新iPhone的出現。

郭明錤預期，iPhone 12系列包括5.4吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Max、6.1吋的iPhone 12 Pro與6.7吋的iPhone 12 Pro Max，每個機型均支持5G。iPhone 12、iPhone 12 Max量產出貨時間為10月上旬、中旬，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max則10月下旬出貨。

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編輯︰侯景成