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【Apple Event】蘋果發佈會凌晨1時開始 全程文字直擊（附直播影片）

即市財經 00:19 2020/09/16

分享：

蘋果發佈會（Apple Event）於本港時間周三（16日）凌晨舉行。

蘋果（美：AAPL）最新一場發布會（Apple Event）即將於本港時間凌晨1時開始。綜合市場消息，發布會料將包括新Apple Watch、iPad Air、AirTags、Apple Card等相關內容，惟最受市場期待的iPhone 12恐怕未必會在今次發布會上登場。

【蘋果發佈會】科企本周輪流發布新品　Sony A7C打頭陣　Apple Event、PS5、FB VR接力（附傳聞產品圖）

【蘋果發布會】蘋果新產品登場？　AirTags發布會隨時現身（附渲染圖）

以下為Apple Event的官方直播

有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤預計，近期蘋果可能會發表的新產品包括iPhone 12系列、iPad Air與Apple Watch。他估計iPhone 12系列量產出貨時間最快為10月上旬 ，iPad Air、Apple Watch則為9月中旬。

據他預計，今次發布會中不會有新iPhone的出現。

郭明錤預期，iPhone 12系列包括5.4吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Max、6.1吋的iPhone 12 Pro與6.7吋的iPhone 12 Pro Max，每個機型均支持5G。iPhone 12、iPhone 12 Max量產出貨時間為10月上旬、中旬，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max則10月下旬出貨。

相關文章︰【美股焦點】App Store抽30%「蘋果稅」惹爭議　蘋果更新App審核指南

【蘋果發佈會】比亞迪電子據報成新iPad代工方

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編輯︰侯景成

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPad Apple Watch iPhone Apple Card Apple 蘋果發佈會

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