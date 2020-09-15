【中美角力】世質：美國向中國徵收關稅不符法規

世界貿易組織（WTO）周二（15日）裁定，美國2018年對中國徵收關稅不符合全球貿易規則。世貿三人小組裁定，華府對中國進行301調查後，未能解釋為何向中國徵收關稅。美國可按世貿解決爭端機構的決定提出上訴。

美國總統特朗普（Donald Trump）於2018年3月簽署備忘錄，指中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密，並根據貿易法301條款向中國徵收關稅，涉及600億美元商品，其後雙方一度達成「停戰」協議，但美國又在7月對340億美元的中國輸美商品加徵25%關稅。直至去年5月，特朗普又宣布對另外2000億美元，合共2500億美元中國輸美商品徵收25%關稅。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機