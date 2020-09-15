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【中美角力】世貿：美國向中國徵收關稅不符法規

環球政經 23:16 2020/09/15

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世界貿易組織（WTO）周二（15日）裁定，美國2018年對中國徵收關稅不符合全球貿易規則。世貿三人小組裁定，華府對中國進行301調查後，未能解釋為何向中國徵收關稅。美國可按世貿解決爭端機構的決定提出上訴。

美國總統特朗普（Donald Trump）於2018年3月簽署備忘錄，指中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密，並根據貿易法301條款向中國徵收關稅，涉及600億美元商品，其後雙方一度達成「停戰」協議，但美國又在7月對340億美元的中國輸美商品加徵25%關稅。直至去年5月，特朗普又宣布對另外2000億美元，合共2500億美元中國輸美商品徵收25%關稅。

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撰文 : 林展鋒

經濟 商品 特朗普 貿易 中國 美元 美國 關稅 世界貿易組織

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