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【網絡攻擊】網絡洗黑錢猖獗　騙徒手法層出不窮

商業 08:00 2020/09/16

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環球銀行金融電信協會（SWIFT）就與安全防護公司英國航太系統（BAE Systems）共同發布《Follow the Money》報告，希望驚醒環球金融業界，對網絡攻擊及犯案手法提高警惕。

近年環球科技與網絡技術高速發展，經濟、商業活動效率更高，不法之徒亦開始懂得把握漏洞，從中騙取金錢。環球銀行金融電信協會（SWIFT）就與安全防護公司英國航太系統（BAE Systems）共同發布《Follow the Money》報告，分析不法之徒的犯罪手法，為金融以及環球企業帶來啟示，呼籲積極應對網絡攻擊，防患於未然。

東亞地區規條鬆　空殼公司作掩護

SWIFT客戶安全計劃主管Brett Lancaster表示，現時環球金融機構面對網絡攻擊的威脅愈來愈大，因為不法之徒擁有更多資源，攻擊手法不斷升級，並聰明地使用無法追蹤的洗錢方式犯案。

希望報告能警醒同業互相分享情報與信息，收緊盡職調查（due diligence）的要求，並能適當地投放資源到系統維護以及防禦方面。

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BAE Systems網絡安全金融服務部負責人Simon Viney亦指出，估計全球每年受網絡犯罪份子攻擊而遭受的損失，將超過1.5萬億美元。隨著犯罪份子技術更進一步，私營以及執法部門亦需互相協作，提高對新式洗黑錢技術的了解與意識，不能讓犯罪份子有機可乘。

《Follow the Money》報告中提到，資金如何被盜，以及被盜後的情況。報告描述了罪犯如何通過由錢騾（money mules）、空殼公司（front companies）和虛擬貨幣組成的複雜網絡，竊取網絡攻擊取得的金錢。

分析報告指出，不法之徒多利用空殼公司掩飾，網絡罪犯亦傾向使用紡織品、服裝、漁業和海鮮產品企業作為空殼公司，以混淆視聽，調遣資金。 報告指出，由於東亞部分地區法規較寬鬆，便於犯罪集團作洗錢及各種不法操作。其次，當騙取金錢後，經驗老到的犯罪份子，會聰明地避開執法機構注意。但一些經驗不足的罪犯，便會立即購買奢侈品及投資，亦隨即引起執法機構的注意，最終能將他們緝拿歸案。

偷竊後再投資毒品市場

此外，報告亦特別指出，最近罪犯獨創的洗錢策略，既能竊取資金但就避免後續追查。例如，網絡罪犯會刊登虛假的求職廣告，以招募毫無防備心的求職者充當錢騾，負責提取資金。同時，罪犯亦會利用金融機構內部人員，以防止或破壞合規團隊對新賬戶進行用戶審查（know-your-customer，KYC）和盡職調查。隨後，罪犯會將竊取的資金轉成能保值並不會引起執法部門注意的資產，例如珠寶或房地產等。

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最後，作為不法分子洗錢的最後階段，他們盜取金錢後，或會尋求通過重新投資，特別是在非法毒品市場上，提高犯罪收益。報告指出，在歐洲，超過三分一的有組織犯罪集團，包括網絡犯罪分子，會直接參與非法藥物、毒品的生產或販賣。不少網絡犯罪分子都有經營一些隱蔽網站及暗網市場，這些網站能提供非法藥物，槍支，惡意軟件，黑客工具，被盜財務信息，支付卡和其他商品的交易。在某些非法市場的交易下，他們能得到價值達數百萬美元的比特幣，回報相當可觀。

科技進步，不法分子亦開始善用加密貨幣的特性，協助以不法方式洗錢。（法新社圖片）

不法分子藉加密貨幣洗錢

道高一尺，魔高一丈，網絡罪案亦已進入新紀元，根據《Follow the Money》報告，知名網絡犯罪集團Lazarus Group曾將從交易所竊取的加密貨幣資金，通過控制East Asian facilitators，協助洗錢。後者先利用與他們的外匯帳戶有關聯的新銀行帳戶，轉移一部分資金，將贓款由加密貨幣轉換成一般法定貨幣。而其他的資金就通過轉移至比特幣，以及購買預付的禮品卡，以留待往後購買更多比特幣。

報告指出，儘管到目前為止，通過加密貨幣洗錢的案件數量很少，但發生了幾宗涉及數百萬美元的重大事件，因此亦不可忽視。 數字交易之所以吸引人，是因為它們以點對點的方式進行，能規避銀行進行的合規性和KYC檢查，並且通常只需要一個電子郵件地址就可以完成。

記者：李彥煒

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