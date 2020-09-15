【5G應用】5G低時延高可靠傳輸 　人人也可走入虛擬世界

▲ Verizon Media 亞太區聯席董事總經理陳啟滔(左)表示，在虛擬世界中，活動可不限時間、地點重複進行。右為CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠。(梁巧恩攝)

5G已在香港落地，一般市民最多機會接觸的，可能只是5G手機。但5G這種低時延、高可靠的傳送數據方式，再配合AR及VR技術，可創造出沉浸式、身歷其境的互動體驗。



疫情緩和，雅虎推出「過去現・在未來」大型企劃5G活動，結合Verizon Media及RYOT最新的虛擬現實及擴增實境技術，演繹港人的集體回憶。當中涉及VR虛擬實境社交互動體驗、VR 360影片、Yahoo搜尋 X AR擴增實境等體驗。



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參與活動人士，可自訂的虛擬角色，只需戴上PICO頭戴式VR裝置，就可走入透過VR及AR技術建構的虛擬活動空間。與會者可一次過見到香港第一對熊貓安安佳佳、第一面金牌得主「風之后」李麗珊。還有香港電影中可愛又嚇人的大小殭屍，還有在2013年令大家追趕拍照的黃色巨鴨Rubber Duck。與會者可零距離互相交談、互動，更可以在美景前自拍。

透過轉換場景功能，可隨時置身於維港上空，回顧過去的啟德機場、黃色巨鴨Rubber Duck在維港飄游、維港渡海泳的壯觀景況。又可走到山竹吹襲香港下的荒涼市區，感受它的威力。透過最新技術，懷緬香港昔日的小確幸，已不再是不可能。

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整個「過去現・在未來」5G活動，將會上載到Engage的虛擬平台，Engage用戶可於一年内利用電腦級VR頭戴式裝置登入Engage平台，隨時重溫這個沉浸式互動體驗。



記者：梁巧恩