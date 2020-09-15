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【虛擬銀行】Mox Card即日起支援Apple Pay　照賺1%無上限回贈

即市財經 22:31 2020/09/15

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Mox Card即日起支援Apple Pay。

上周正式開業的虛擬銀行Mox宣布，正式支援Apple Pay作為Mox app的電子銀包。當Mox Card加入Apple Pay後，即可開始以該設備使用Apple Pay，同時繼續獲享Mox Card所提供的一切回贈與優惠。

用戶只須在Mox app加入Apple Pay，或開啟iPhone內的「銀包」應用程式，再按步驟加入Mox Card即可。完成後，即可開始以iPhone、Apple Watch、iPad或Mac使用Apple Pay。

客戶透過Apple Pay使用Mox Card時獲得的回贈，與實體或電子版Mox Card相同。Mox上周開業時推出「1%無上限CashBack」優惠，客戶在任何商戶消費均可享1%回贈，每日入數，即日起至年底前在創始商戶消費，更可享5%回贈。

相對其他已開業的虛銀，只有Welab Bank同樣有推出虛擬及實體扣帳卡，惟目前暫時未能支援Apple Pay。

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編輯：謝智聰

虛擬銀行 銀行 銀包 Apple Apple Pay Mox WeLab iPhone Apple Watch iPad

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