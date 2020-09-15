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【貨車界Tesla】Nikola氫燃料貨車被指騙局 股價續挫近5%

即市財經 22:22 2020/09/15

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Nkola承認利用拍攝手法，使一部正在下坡的貨車看起來在平地上行走。

有「貨車界Tesla」之稱的氫燃料貨車公司Nikola（美︰NKLA）遭沽空機構Hindenburg Research連翻狙擊。雖然Nikola已對沽空報告作出回應，但明顯未能釋除市場疑慮。Hindenburg周二再度發表報告，指Nikola未能回應大部分沽空報告的內容。

Nikola股價續跌4.8%，報34.05美元。

Hindenburg Research在最初的報告中，揭發了Nikola在一款Nikola One貨車原型的展示影片中，透過調整攝影角度，將一輛正在於斜坡下行的貨車，拍成「正在平地行走」的錯覺，並質疑Nikola根本沒有足夠技術製造氫燃料貨車。

Nikola回應Hindenburg Research，承認其利用上述做法達至視覺效果，但亦稱從未宣稱片中的貨車正在靠自身動力行走。

在Hindenburg的最新回應中，引述Nikola在社交網站中針對該影片的描述，清楚寫明該貨車超過1000馬力。此外，Nikola及創辦人Trevor在2016年10月至2016年12月之間，至少有6次將Nikola One稱為「真正的貨車(A Real Truck)」「完全有用的（Fully Functional）」、「完全建造好的（Fully built）」。

Hindenburg Research又指，其報告對Nikola作出了53項質疑，而Nikola只回應了其中10項。

相關文章︰【貨車界Tesla】氫燃料車企Nikola遭沽空機構狙擊 股價大跌一成

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編輯︰侯景成

 

Nikola（美：NKLA） 美股

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