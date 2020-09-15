【零售寒冬】黛麗斯國際財年虧損擴大至7723萬元 不派息

▲ 黛麗斯國際財年虧損擴大至7723萬元。

黛麗斯國際 （00333） 公佈截至6月底年度業績，收入錄得12.37億元（人民幣，下同），按年基本持平；淨虧損由6122.4萬元擴大至7723.5萬元。不派末期息。黛麗斯國際今日收報0.69元，無升跌。

黛麗斯指，由於中美貿易戰升級令集團產品被徵收額外的關稅，為此迅速將產能從中國轉移到東南亞地區，進口關稅及將產能遷出中國產生的相關成本令利潤率下降。黛麗斯又指，疫情對集團財年下半年業績產生重大影響，不僅面臨供應鏈中斷及廠房生產停頓，員工防疫措施也令營運成本上升，此外歐美等主要經濟體封鎖也影響客戶訂單需求。

年內，美國市場的銷售額佔黛麗斯的銷售總額74%，歐洲市場佔 17%，其餘市場則佔9%。而從供應方面，在東南亞的海外產能比例佔全球產能的78%，國內則佔餘下的22%。黛麗斯指，中國廠房的產能佔比從2018財年的35%下降至2020財年的22%，預期未來中國的產能將保持在相若的水平。

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編輯：陳健婷