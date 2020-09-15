【NVDA】投行睇好Nvidia升至700美元　Nvidia收購Arm後連升兩日

▲ 在美掛牌焦點晶片股Nvidia（NVDA）同意以400億美元（約3100億港元）價格收購英國晶片設計公司Arm後，股價即時抽高

在美掛牌的焦點晶片股Nvidia（NVDA）同意以400億美元（約3100億港元）價格收購英國晶片設計公司Arm後，股價即時抽高。Nvidia今日（15日）開市早段股價繼續彈高，顯示資金對收購看法傾向正面。Nvidia股價走強之際，投行Needham繼續唱好，並予全美「最牛」目標價，看700美元，意味該行認為Nvidia潛在升幅超過3成。

Needham分析員Rajvindra Gill大幅上調Nvidia目標價，由600美元升至700美元，按金融數據公司FactSet資料，此乃Nvidia「最牛」目標價。Gill解釋，多元處理器（multi-processor）與多晶片架構設計（multi-architecture framework）在往後人工智能發展上將處「極為重要（paramount）」的位置，預期Nvidia收購Arm後，將有能力在晶片行業中，設立具領導地位的人工計算平台，遂戰略性（Strategically）看好。

截至本港時間今日約晚上10點，Nvidia報524.6美元，升1.9%。

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編輯︰莫亦熙