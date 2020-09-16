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【疫市奇葩】Polytex口罩隔離衣有市場　醫療產品生意首8月按年逾倍增

商業 08:00 2020/09/16

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疫情下Polytex着重發展口罩、隔離衣，現時口罩款式有30至40款。(Polytex facebook圖片)

新冠肺炎疫情下口罩、隔離衣等產品需求大增，安國國際有限公司旗下Polytex品牌，已於香港建立了20年，以生產醫療產品和保溫袋為主，其董事鍾敬國（Andy）透露，今年1至8月，醫療產品業務按年增超過1倍。

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今年他着重發展口罩、隔離衣和其他醫療產品，現時口罩款式有30至40款，除了口罩有認證，連印刷圖案的油墨亦有證書。口罩具功能性外，亦盡吸消費者眼球。他透露，現時只於自家網店Likebuy售賣，每盒50個售130元，每次預售均瞬間售罄。(按此購買)

Polytex部分口罩款式。(Polytex facebook圖片)

Polytex部分口罩款式。(Polytex facebook圖片)

Polytex部分口罩款式。(Polytex facebook圖片)

不過，疫情爆發初期，不少港人四出急尋口罩，連帶口罩原材料供應亦緊張，Polytex如何有材料製作口罩？鍾表示，公司於內地設有材料廠、複合廠及成品廠，疫情下亦能順利生產口罩。「疫情間停產無紡布床墊及枕墊，全力用無紡布製造口罩及隔離衣。」港府亦曾與他商討，希望他可以協助供應口罩。

憧憬疫後旅遊需求反彈　新推旅行衛生用品Zero Travity
他更看好疫情後，旅遊需求反彈，故於上月推出自家旅行衛生用品品牌Zero Travity，每次旅行可使用一包環保隨行套裝，內有面巾、浴巾和枕頭套。產品採用天然、能夠自然分解的植物纖維，以無紡織技術製成，可以重複使用，包裝物料也可以自然分解 ，不會對環境造成任何負擔。

他相信，現時生意不會有很大突破，但疫情令港人更注重衛生，旅行衛生用品需求將愈來愈大，而現時是未雨綢繆的好時機。

安國國際有限公司董事鍾敬國透露，醫療產品業務逆市增長，更乘勢推出Zero Travity，搶攻疫後旅行衛生用品市場。（曾耀輝攝）

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記者：朱悅瀅

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