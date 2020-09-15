【小米股價】小米「二當家」高位大手沽貨 小米升勢會否扭轉？

▲ 小米副董事長林斌減持3.5億股，拖累小米今日急跌逾5%。

小米 （01810） 8月中以來股價屢創新高，年內更累升逾倍，甚至大幅跑贏其他科網龍頭。惟聯合創始人、副董事長林斌最新以22.55元，減持3.5億股套現79億元，拖累小米今日急跌逾5%，曾低見22.1元。小米下半年升勢強勁，林斌作為「二當家」在高位減持，惹市場疑慮，料短線股價波動。但需留意是，本輪小米升勢並非單由科網熱潮驅動，亦因小米基本面轉好，市場反映其盈利增長前景，即使短期面臨調整，中長期股價亦難大跌，甚至為投資者提供買入機會。

林斌並非首次減持小米，去年8月21日至23日，林斌曾連續3日沽售4131萬股小米股份，套現3.7億元，此後兩周小米曾累跌11%，更在2019年9月2日跌至8.28元的歷史低位。當時林斌曾承諾1年內不再沽貨，惟1年禁售期滿即再出手，且大手沽貨，小米、林斌均沒有解釋本次減持原因，料短綫將引起市場憂慮。本次減持後林斌持股量將由11.4%降至約10%。

若從技術層面分析，小米由歷史低位8.28元升至26.95元，按黃金比率高位回調計算，首個支持位為高位回落23.6%，即22.54元，小米今日已跌穿該水平。下一支持位則為高位回調38.2%，即19.82元。

華為流失市佔、估值支持小米走勢

事實上小米自今年5月啟動升勢，恒指公司當時宣布「同股不同權」（WVR）公司有望納入指數，引起市場對小米「染藍」憧憬；8月小米迎來成立10周年、交出超預期季績；9月小米成功晉身藍籌。市場最新炒作小米將受惠華為禁令，因搶占華為流失的市場份額，券商也正調升小米盈利預測。

券商瑞信就預期，若小米可搶佔華為流失份額的5%至20%，將可帶動小米2021年盈利增加2%至9%。野村則預計，小米每搶佔5%至10%的市場份額，每年智能手機出貨量將可增加1500萬至3500萬部。

而從估值角度，小米2021年預測市盈率約30至33倍，尚算合理。小米今日錄逾6億北水淨買盤，反映林斌減持仍無礙北水掃貨。

從投資角度，小米短綫料續波動，手上無貨投資者宜再觀望，若股價進一步回調，考慮到中長線基本面仍向好，可考慮小注逐步吸納。

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編輯：陳健婷