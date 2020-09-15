【新冠疫苗】比爾蓋茨料疫苗年底前面世機會不大

▲ 比爾蓋茨認為疫苗在年底前推出機會不大。

微軟（美︰MSFT）比爾蓋茨（Bill Gates）認為，新冠肺炎疫苗在今年內正式面世的可能性不大。外電報道，比爾蓋茨表示，沒有一家藥廠的疫苗，可能在10月底前獲得美國食品和藥物管理局（FDA）的批准，但若疫苗經實驗顯示有效果，則在今年12月明或1月，至少會有2、3種疫苗尋求批准。

不過，他也表示認為，唯一有機會在10月底前申請緊急使用許可證的，就是輝瑞公司（美︰PFE）的疫苗。值注意的是，此前美國總統特朗普曾經暗示，最快在10月就會有新冠肺炎疫苗面世。

輝瑞於上周末向美國食品及藥物監管局（FDA）要求，將其最新一期臨床測試的人數，由3萬人增至4.4萬人。

今年3月，比爾蓋茲夫婦成立的基金會「Bill & Melinda Gates Foundation」，宣布和輝瑞等多家生命科學公司，合作開發新冠肺炎疫苗。比爾蓋茨表示，目前合作公司的第1階段和第2階段疫苗試驗中，都看到了良好的抗體水平量，因此自己和合作夥伴，都對疫苗充滿希望。

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編輯︰侯景成